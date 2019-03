DEAC: nagy küzdelem után újabb hazai győzelem

A mérkőzés előtti napon dőlt el, hogy a Zalaegerszegen kisebb sérülést összeszedő Polyák László nem tudja vállalni a játékot. Nagy iramban kezdődött a találkozó egy perc után Ivosev triplája után már 4-2-t mutatott az eredményjelző. A csapatok igyekeztek gyors támadásokat vezetni, de a nagy rohanásban mindkét oldalon akadtak hibák, így a negyed derekára kissé leült a meccs. Milos Boriszov az elmúlt héthez hasonlóan nagyon aktív volt, de az állóvizet igazán a csereként beálló Velkey János kavarta fel egy hárompontossal (21-12). A játékrész végére újra felpörgött a DEAC, a kinti dobásaik ismét ültek, így tíz perc után már 13 pontos fórban voltak (31-18).

A Sopron kezdte jobban a második etapot, másfél perc alatt egy 8-2-es rohanást produkáltak, mellyel ismét tízen belülre kerültek. Továbbra is akadoztak a hajdúsági támadások, Warner zsákolása után pedig Berényi Sándor időt is kért (37-32). Hiába szerzett szép kosarat Ivosev egy betörés után, az SKC Warner vezérletével tartotta a lépést. A nagyszünethez közeledve Boriszov második hárompontosával visszaállt a kétszámjegyű differencia (48-38), de a félidő hajrája a vendégeknek sikerült jobban, így sikerült öt pontra visszajönniük.

Fotó: Matey István

Wiggins és Gordon pontjaival hamar egyre olvadt a hajdúságiak fórja, de szinte azonnal jelentkezett Amigo egy kettő plusz egyes akcióval. A center a halványabb első félideje után nagyon elkapta a fonalat, vezetésével újra belelendült a Debreceni Egyetem csapata, Sabáli Balázs időt is kért (62-55). Az amerikai-argentin a negyed felénél megkapta negyedik személyi hibáját, de a helyére beálló Omenakával is jól muzsikált a DEAC, Ivosev büntetőivel pedig már ismét megnyugtató volt a debreceni fór (66-55). Nem esett össze az SKC, sikerült szorítaniuk védekezésükön, a nagyszerű napot kifogó Warner pontjaival a negyed végére négyre zárkóztak.

Lemar távolijával indult a záró felvonás, sőt a hátvéd duplájával már egyre zárkóztak (73-72). Potyogtak a kosarak a folytatásban, de hiába dobott szinte minden támadásból kosarat az SKC, Boriszov három támadásból három triplát szerzett, így megmaradt a minimális debreceni vezetés (85-79). Vendég időkérés után azonban rendezte a sorokat a Sopron, és egy 6-0-s futással egyenlítettek, ezúttal Berényi Sándor hívta magához övéit. Négy perc volt már csak hátra, amikor Warner hármasa után hosszú idő után ismét átvették a vezetést a soproniak (85-88). Nagyjából ötven másodperc kellett a DEAC-nak a fordításhoz, Amigo, majd Ivosev volt eredményes a palánk alól. A hajrához közeledve a legjobbkor szorítottak védekezésükön a hajdúságiak, és egy 10-0-s futással eldöntötték a mérkőzést. Hiába tett meg a zárkózás érdekében mindent a Sopron, a cívisvárosiak higgadtak tudtak maradni, így végül 104-97-es hazai győzelem született.

A Debreceni Egyetem kosarasai ezzel a győzelemmel az utolsó két fordulótól függetlenül biztosan elkerülik az alsóházat, sőt egy jó szerepléssel, még a felsőházat jelentő 5. helyet is elcsíphetik – zárul a klubhonlap cikke.

A tények

DEAC – SOPRONI KC 104-97 (31–18, 20–28, 21–22, 32–29)

Debrecen, 1100 néző. V: Cziffra, Farkas, Mészáros

DEAC: Dugat 11, MANIGAT 21/9, BORISZOV 30/15, Ivosev 16, AMIGO 14. Csere: Velkey 4/3, Bognár 4, Kósa 2, Omenaka 2. Edző: Berényi Sándor

SOPRON: WARNER 33/6, LEMAR 24/6, Dénes 5, Takács N. 6/6, GORDON 12. Csere: Fuller 2, Supola 12, Wiggins 2, Molnár M., Werner 1. Edző: Sabáli Balázs

Berényi Sándor: – Büszke vagyok a csapatomra, hiszen egy rettentő feszült hangulatú meccset sikerült megnyernünk. A Sopronnak is jár a kalapemelés, hiszen az őket ért szerencsétlenségek ellenére is végig nyílt volt a találkozó. Ugyanazon dolgokban kell javulnunk, amikről meccs előtt is szó volt: második esélyek kihasználása, és egyéni felelősségvállalás.

Sabáli Balázs – Ha nem lett volna az első negyed, biztosan megnyerjük a mérkőzést. Sajnos sérülések és betegségek is hátráltatták a csapatot, ráadásul meccs közben is tovább szűkült a rotációnk. Mindezek ellenére is partiban voltunk, amiért dicséret illeti a fiúkat.

