DEAC: nagy csata várható a keleti rangadón

Nagyszerűen sikerült a Berényi Sándor – Ráthonyi Tamás edzőpáros bemutatkozása a múlthéten, hiszen a DEAC elképesztő győzelmet aratott a középmezőnyhöz tartozó Nagykőrös ellen. Nem elégedne meg ennyivel a téli szünetben átalakult együttes, a nagy vetélytárs Nyíregyházához is győzni mennek Farkas Attiláék. Ősszel hét pontos hajdúsági siker született az Oláh Gábor utcában, szombaton is nagy csatára van kilátás.

A két csapatot mindössze egy győzelem választja el a tabellán, így egy szomszédvári rangadó mellett komoly téttel is bír a találkozó. A nyírségiek legutóbb a Békést tudták legyőzni idegenben, de Siska János fiai elsősorban odahaza nagyon veszélyesek. A tavaly még az első osztályban szereplő Blue Sharks kezdőötöse bárkivel felveszi a versenyt, de a padról érkező fiatal tehetségek sem ijednek meg a lehetőségtől. Legveszélyesebb játékosuk az amerikai Michael Gent, aki közel húsz pontos átlaga mellett több, mint 11 lepattanót is leszed mérkőzésenként.

A debreceni csapatban legutóbb bemutatkozott két új játékos, Szabó Miklós és Jahmal Jones is parádés teljesítménnyel járultak hozzá a kiütéses győzelemhez. A keretben a kisebb húzódással küszködő Kovács Imrén kívül mindenki egészséges, de a szombati játékot várhatóan a rutinos erőcsatár is vállalni tudja. Minden adott tehát a keleti rangadóhoz, ráadásul a DEAC vezetősége még ingyenes szurkolói buszt is indít, hogy minél több érdeklődő megtekinthesse az összecsapást.

Szurkolói busz:

indulás: 15:00, Oláh Gábor utcai parkoló

érkezés: várhatóan 19:30 körül az indulási pontra

jelentkezési határidő: január 20. éjfél

további információ: Gál Krisztián technikai vezető (06 20 314 03 80)

