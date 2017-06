DEAC: Molnár András hosszabbított

Molnár a tavalyi szezon összes mérkőzésén kezdőként lépett pályára, és igazi vezére volt a bajnokcsapatnak a pályán, és azon kívül is. – Ahogy azt már korábban is elmondtam, az elsődleges célunk az, hogy a feljutást kiharcoló csapat magjával minél hamarabb megegyezzünk. Bandival megegyeztek az elképzeléseink a jövőt illetően, így nagyon hamar sikerült megállapodnunk. Nagyon fontos láncszeme ő a csapatnak, szeretnénk, ha hosszútávon is a debreceni kosárlabda része lenne. Jól halad a csapatépítés, a közeljövőben remélhetőleg újabb konkrétumokról tudok majd beszámolni – mondta Becsky István szakosztályvezető.

