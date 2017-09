DEAC: megindul a harc floorball-fronton is

A hajdúsági gárda jelentős átalakuláson ment át az utóbbi időszakban: a régi mag mellé olyan játékosok érkeztek, akik új lendületet adtak a gárdának. A csapat felkészülése augusztus elejétől zajlik. A múlt héten megfelelő főpróbát is tartottak az egyetemisták: a bajnokságban címvédő Kazincbarcikai Ördögök csapatát győzték le.

A gárda csapatkapitánya, Fábián Dániel így vélekedett a rajt előtt:

„Mivel egy szinte teljesen új kerettel vágunk neki a bajnokságnak, így szerintem az elsődleges szempont a csapat összekovácsolódása, egymás játékának megismerése. Szerintem nincs rajtunk bizonyítási kényszer, ez egy tanuló év lesz. Ha útközben mégis úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk, akkor természetesen nem ijedünk meg és bárki ellen felvesszük a kesztyűt!”

Megkérdeztük dr. Héjja Gábort, a debreceniek korábbi válogatott kapusát is:

„Szerintem igazán jó a mostani társaság, a tavaszi debreceni kupán mutatottak alapján pedig bizakodó is vagyok, ami a szezont illeti. Jó edzésmunkával, és azzal a versenyszellemmel, amit tavasszal mutattunk, szerintem igazán jó eredmény elérésére is képesek lehetünk! A tavalyi évhez képest több csapat lesz az OB II mezőnyében, ami mindenképpen kihívást jelent a számunkra, de ezzel együtt nagyon várom már, hogy újra bajnoki meccsen léphessünk pályára. Az egyéni képességeinket figyelembe véve én célként minimum a legjobb négybe kerülést tűzöm ki. Visszautalva az áprilisi tornára: ha az a mentalitás visszaköszön az edzéseken, és a meccseken is, akkor jó eséllyel szállunk versenybe a bajnokságban, és szerintem elérhető lesz a legjobb négy számunkra.”

Az előjelek tehát kedvezőek: a debreceniek önbizalommal duzzadva és már alig várják a szombati, 16:00- ás kezdő sípszót! A DEAC játékosai várják a szurkolókat: a találkozóra a belépés díjtalan!

Floorball Férfi OB II, 1. forduló:

Debreceni EAC – Neumann Wombats

Debrecen, Kecskeméti János Sportcsarnok (Agrár csarnok)

2017. szeptember 23. (szombat) 16:00

Vezeti: Sashalmi Sándor, Papp Péter

A belépés díjtalan!

