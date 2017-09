DEAC: meghosszabbítanák az élvonalbeli tagságukat

A férfi röplabda NB I-ben szereplő együttesek „belecsapnak a lecsóba”, a klubok a hétvégén kezdhetik meg a győzelmek gyűjtögetését. A pontvadászatban a DEAC is rajthoz áll, Fodor Antal legénységének kulcsemberek intettek búcsút, így a cívisvárosi alakulatban tehetséges fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy „megmutathassák az oroszlánkörmeiket”.

Elkerülték az osztályváltást

– Az előző szezonban teljesítettük a célunkat, vagyis bennmaradtunk, így nem volt bennem hiányérzet, elégedett lehettem a gárda teljesítményével – jelentette ki a Hajdú-bihari Naplónak a debreceniek vezetőedzője. – Ahogy haladtunk előre az időben, szerencsére egyre jobban összecsiszolódott a társaság. Sajnos a nyáron komoly változásokon ment keresztül az együttes, a kezdőcsapatunkból két meghatározó ember is Budapestre távozott. Az utánpótlásból felkerülő játékosokra is számítunk a bajnokságban, bár tisztában vagyunk vele, hogy ők még nem rendelkeznek a kellő rutinnal.

Hogy készen állunk-e a rajtra? Szükségünk lenne még időre, de a program kötött, így nincs más választásunk, megkezdjük a szereplésünket”

– nyilatkozta Fodor Antal.

Kemény dió

A sorsolás nem volt kegyes a hajdúságiakhoz, ugyanis az első fordulóban a bombaerős Vegyész RC-Kazincbarcikát látják vendégül, a találkozó vasárnap 17.30-kor kezdődik.

– A barcikaiak már a legutóbbi idényben is a bajnoki címre áhítoztak, de akkor be kellett érniük a bronzéremmel. A holtszezon során újabb komoly erősítéseket ütött nyélbe az ellenfelünk, a vezetőségnek nagyon rutinos röplabdázókkal sikerült megállapodnia, emiatt ismét merész terveket szövögetnek. Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, természetesen a borsodiak a mérkőzés esélyesei, mi a tisztes helytállásra törekszünk. Úgy gondolom, az erősítéseket figyelembe véve az idei szezonban jóval erősebb lesz az élvonal. A Kazincbarcika, Kecskemét, Kaposvár, Pénzügyőr kvartett kiemelkedik a mezőnyből, meggyőződésem, a négy alakulat közül kerül ki a döntő két résztvevője. A kiírás értelmében egy csapat búcsúzik az NB I-től. Bízom benne, hogy sikerül megőriznünk az első osztályú tagságunkat, emellett reményeim szerint a fiatalok is fokozatosan fejlődnek majd. Valószínűleg az újonc Fehérvárral, a Sümeggel, a Péccsel, valamint a Szolnokkal leszünk egy súlycsoportban – zárta mondandóját Fodor Antal.

HBN-BÁ

Nyári játékosmozgás

Érkezett: Pallós Gergő, Kusnyér Gergő

Távozott: Bakóczi András, Bán Balázs, Flanek Máté

