DEAC: magabiztosan győztek a floorballosok a veszprémiek ellen

Az első perc máris gólt hozott: Füzesi Csaba érkezett jó ütemben Salló Barna passzára. A vendégek is gyorsan villantak: Balázs Levente szép góllal egalizált. A csapatok nem akartak leállni a gólszerzéssel: Szalóki Nándor révén ismét a DEAC-nál volt az előny. A gólokat követően kiállítások következtek: a hazaiak kettős hátrányba kerültek, amelyet végül Trombitás Balázs használt ki (2:2). Ezt hosszú gólszünet követte: a Lizardsnak labdája is volt a vezetés megszerzésére, de a labda a kapuvason csattant. A játékrész második felében aztán futószalagon jöttek a hazai találatok: Pál Lóránt szép akciót zárt le góllal, majd Kovács Gergely, Lippai Péter és Végh Ádám is betalált (6:2). Horváth László révén közelebb léptek a vendégek, ám a szünet előtt Valogh Richárd visszaállította a négygólos különbséget.

A második etap is debreceni találattal indult: Salló Barna volt eredményes. A folytatásban aztán a kpausok kerültek reflektorfénybe: a vendégek hálóőre, Tótik Simon egészen parádésan védett, a debreceniek számos alkalommal megkísérelték bevenni a kapuját, sikertelenül. Dorogi Kristóf is jól végezte a dolgát, az egész játékrészben nem kapott gólt. A szünetig azért még egyszer lehetett hazai gólnak örülni: Pál Lóránt révén már 9:3-at mutott az eredményjelző.

A harmadik szakasz is egy szép Salló-megmozdulással indult, ami már a 10, hazai találatot eredményezte. A vendégek Kasza Balázs révén szintén szép találattal jelentkeztek. Trombitás Balázs góljával még közelebb léptek a vendégek, ám ez a mérkőzés sem maradt Varga Gergő-show nélkül: a hazaiak csatára alakította ki a 11:5-ös végeredményt.

A hazaiak egyik legjobbja Salló Barna volt, aki 5 ponttal a legeredményesebb DEAC-játékos lett.

A sérülésből visszatért játékos így értékelt. „Nagyon vártam már ezt a mérkőzést, hiszen szűk 3 hónap után most először játszhattam bármiféle tétmeccset. A mérkőzést jól kezdtük, sikerült betalálni az első percben, de aztán gyrosan jött rá a válasz is. Az első harmad utolsó 6 percében sikerült 5 gólt szereznünk, ami szerintem eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét. Sok helyzetet alkítottunk ki, de ezekből keveset értékesítettünk, dícséret illeti az ellenfél kapusát, nagyon jól védett a meccsen. A saját játékommal is többé-kevésbé meg vagyok elégedve, de ilyen legendákkal, mint a két Geri könnyű játszani.

Összességében egy fiatal, technikás és gyors együttest sikerült legyőzni, szerintem a nézők is jól szórakozhattak, örülök, hogy győzelemmel sikerült búcsúzni a hazai pályától.”

A mérkőzés ritmusa jó volt, a kilátogatók nem csalódhattak a látottakon. A DEAC-nak még van dolga, hogy javítson a játékán, mert még 3 fontos idegenbeli mérkőzés vár a csapatra.

Végül a DEAC Floorball szakosztálya ezúttal is köszönetet mond mindenkinek, aki könyvfelajánlással élt: a hodászi Szent Miklós Ápoló-Gondozóotthon lakóinak egy doboz könyv gyűlt össze.

A tények

Férfi OB II, 18. forduló:

Debreceni EAC – Lizards Floorball Team 11:5 (7:3, 2:0, 2:2)

Debreceni Egyetem Kecskeméti János Sportcsarnoka, 70 néző Vezette: Papp Péter, Sashalmi Sándor

A DEAC pontszerzői: Salló Barna (2+3), Pál Lóránt (2+0), Varga Gergő (1+1), Kovács Gergely (1+1), Balogh Richárd (1+1), Nyisztor Szabolcs (0+2), Füzesi Csaba (1+0), Lippai Péter (1+0), Szalóki Nándor (1+0), Végh Ádám (1+0), Dégi Gergely (0+1)

