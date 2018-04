DEAC: küzdelem életre halálra, avagy indul a rájátszás

A Sopron KC ellen kezdi meg az alsóházi rájátszást a DEAC kosárlabdacsapata szerdán 18.30-tól az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A hajdúságiak nyolc győzelemmel és tizennyolc vereséggel a 12. helyen végeztek az alapszakaszban, így a bennmaradásért még kőkeményen meg kell küzdeniük a folytatásban. A vendég soproniak messze a várakozások alatt teljesítve 6–20-as mérleggel, egy hellyel a cívisvárosiak mögött zártak, így várhatóan élet-halál küzdelem fog folyni a pályán. Mindkét fél célja egyértelműen a kiesésről döntő playout harc elkerülése, melyhez a szerdai győztes egy lépéssel közelebb is kerülhet – írja a deacbasket.hu

Lepattanózás!

– Törleszteni valónk is van a Sopronnal szemben, hiszen egy hónappal ezelőtt legyőztek minket hazai pályán, ami egy nagyon fájó vereség volt. Sok buta hibát követtünk el, remélem, ezeket a szerdai meccsre sikerül kijavítanunk. Az alsóházban már minden összecsapás duplán számít, így ez a két mérkőzés előny nem nyugtathat meg minket. Ezen a találkozón is nagyon fontos lesz a lepattanózás, azt gondolom, hogy nálunk ez szinte az egész szezonban kulcskérdés volt, ahogyan a védekezésben való agresszivitás is, hiszen ez legtöbbször magával hozza az eredményes támadójátékot is – vélekedett Berényi Sándor, a DEAC vezetőedzője.

A DEAC nagyon fontos hét elé néz, hiszen a szerdai meccs után szombaton ahhoz a MAFC-hoz látogat, mely jelenleg a Sopronnal megegyező mérleggel az utolsó helyen áll.

