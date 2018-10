DEAC: könnyebb a zavarosban halászni

Ismét pályára lép a DEAC kosárlabdacsapata: az A-csoportos bajnokság második fordulójában, pénteken 18 órától a tavalyi ötödik Kecskemét otthonába, a Messzi István Sportcsarnokba látogatnak Berényi Sándor tanítványai.

A debreceniek remek rajtot vettek, az első körben, múlt hét végén, hazai pályán óriásit küzdve, 82–78-ra győzték le az igen jó erőkből álló Körmendet. A Kecskemét számára, mely hosszú idő óta meghatározó tagja az élvonalnak, viszont nem sikerült jól az első mérkőzés, 64–56-ra kikapott Zalaegerszegen.

Érvényesíteni az akaratukat

– Egy győzelmet sosem kell magyarázni, örülünk, hogy sikerrel nyitottuk a pontvadászatot, ugyanakkor a Körmenddel szemben kevés olyan játékelemet adtunk vissza, amelyet gyakoroltunk. Ez a csúnya, de eredményes kategória volt, most szeretnénk, ha a diadal mellé szép kosárlabda is társulna – kezdte Kósa Tamás, a DEAC játékosa, aki rátért arra is, mit várnak a kecskemétiek ellen.

– Forray Gábor együttese igen összeszokott, masszív gárda. Erősségük a kontroll-kosárlabda, fegyelmezettek, és felállt védelem ellen is jól megy nekik. Mi szeretünk futni, letámadni, az lesz a lényeg, hogy ráerőltessük az akaratunkat az ellenfelünkre. Mindent megteszünk azért, hogy újabb nyert meccsen legyünk túl, ez jó alapot adna a továbbiakra.

Könnyebb a zavarosban halászni, vagyis ki kell használnunk, hogy a szezon elején a legtöbb gárda még nem állt össze, és a lehető legtöbb pontot begyűjteni”

– fogalmazott a kosaras, aki szerint még az ő csapatuk sem szokott egészen össze, ehhez több időre van szükség, viszont mivel intelligens emberek alkotják a keretüket, olyanok, akik figyelnek egymásra, így könnyebb dolguk van.

A „hírös városiak” meghatározó játékosai közül a nyáron csak Pongó Máté és Bernard Thompson távozott, és érkezett Milos Dimics, Juan’Ya Green, illetve hazatért Mészáros Máté is.

Kihozzák a maximumot

A hírek szerint a DEAC-nál mindenki játékra kész, így a teljes keret a szakmai stáb rendelkezésére áll pénteken este.

Berényi Sándor, a debreceniek vezetőedzője a klub honlapjának nyilatkozva annak a vélekedésének adott hangot, hogy a Kecskemét a találkozó a favoritja, pláne hazai környezetben, a topcsapatok is rendre megszenvednek a Bács-Kiskun megyeieknél. De nekik csak azzal kell foglalkozniuk, hogy kihozzák magunkból a maximumot, ami akár egy értékes idegenbeli győzelmet is érhet!

SZADÓ

