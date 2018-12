DEAC: Komáromban játszik a floorballcsapat

Különböző előjelekkel várják a rangadót a csapatok. A komáromiak kisebb hullámvölgyben vannak: egymás után két mérkőzésen is vesztesként hagyták el a pályát, míg a debreceniek több pihenővel és győztes mérkőzés után várják az újabb felmérőt. Joggal lehet ezt a mérkőzést vizsgának nevezni: hazánk egyik legjobb csapatával kell ismét felvennie a kesztyűt a cívisvárosiaknak.

Ennek megfelelően komolyan készültek a mérkőzésre a fekete-fehérek. Több edzésen is hangsúly került az erőnlét tovább fejlesztésére, mindezek mellett azokat a játékelemeket is gyakorolták a debreceniek, amelyekben korábban több hibát is vétettek. Mindezek mellett természetesen külön a komáromiakból is készült az alföldi különítmény, akik ezúttal is igyekeznek kitenni magukért.

A párharcnak komoly hagyományai vannak: szenvedélyes csaták, nagy téttel bíró mérkőzések, emlékezetes győzelmek mindkét oldalon. Ez már a 20. összecsapása lesz a két társaságnak és az összetett a dunántúliaknak kedvez: 12 győzelmük mellett 1 döntetlen és 6 debreceni siker született. Szeptemberben Debrecenben is az SZPK aratott 6:3-as sikert.

Ami a szereplőket illeti: a debreceniek támadója, Szalóki Nándor legutóbb nem tudott pályára lépni a komáromiak ellen. Ezért dupla motivációval várja a holnapi párharcot. „Az előző összecsapáson nem tudtam részt venni a sérülésem miatt , így még nincs tapasztalatom a Komárom első számú csapata ellen. Tavaly OB II-ben jó meccseket tudtunk játszani a második csapat ellen, de ez egy másik mérkőzés, ide több kell. A győzelem a cél, ez nem kérdés, ennek tudatában készültünk a héten. Ha határozottabbak leszünk, és kevésbé hibázunk, akkor sanszos, hogy visszavághatunk a múltkori vereség miatt.”

A hazaiak is komolyan készülnek a debreceniek ellen. Pfneiszli Péter, a komáromiak válogatott támadója a következő módon várja a mérkőzést. „Egy nagyon pozitív szezonkezdetünk volt, jó játék, pontok, győzelmek, fejlődés. Jelenleg egy kicsit visszaestünk magunkhoz képest. Újra ki kell lépnünk a komfortzónánkból, hogy ott folytathassuk, ahol szeptemberben egy kiváló nyári felkészülés után abbahagytuk. Egyértelmű, hogy győzelemmel szeretnénk búcsúztatni az évet, főleg az előző heti botlás után. Minden szurkolónak érdemes lesz ellátogatni ezúttal Tatára, hiszen jó rég óta nem volt SZPK-Debrecen örökrangadó „hazai” pályán. És Komáromban talán nem kell bemutatni ennek a párharcnak a presztízsét.”

A találkozóra ezúttal a komáromiak tatai albérletében kerül sor, de nem kell a Dunántúlig elutaznia a DEAC-szimpatizánsoknak: a csapat Facebook-oldalán ezúttal is be lehet kapcsolódni az élő közvetítésbe.

Salming OB I, 10. forduló:

SZPK-DESEF Komárom – Debreceni EAC

2018. december 15. (szombat) Tata, Eötvös Gimánzium (Tanoda tér 5.)

