DEAC: kevés gólon kell tartani a Brassót

Pénteken kezdi meg újabb erdélyi túráját a DEAC; elsőként a Corona Brassó együttese vár a hajdúságiakra. Az Erste Liga tabelláján a debreceni alakulat jelen pillanatban 71 ponttal a harmadik, míg a pénteki ellenfél 69 ponttal a negyedik helyet foglalja el.

Hasonló játékerő

Azonban a csekélyke előny is csak látszólagos, mivel a barcaságiak két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, tehát előzési pozícióban vannak. A közvetlen vetélytársak összecsapásán két, nagyjából hasonló játékerőt képviselő együttes feszül majd egymásnak. A Brassó szervezett hokit produkál, a keretükben számos olyan játékos található, akik bármikor képesek akár egy mérkőzést is eldönteni.

A mezőnyben az első, légiós soruk a legerősebb, közülük Tendler vezeti a góllövőlistát, és a plusz/mínusz mutatót tekintve is az élen áll, de sortársai, Gliga és Lidhammar is előkelő helyen szerepelnek. E téren persze a DEAC sincs lemaradva, hiszen a kanadai táblázatot Hugo Turcotte vezeti, Izacky is az élmezőnyben foglal helyet. A kapusok listáján Hetényi Zoltán „bérelte ki” az első pozíciót, a hátvédek kanadai táblázatán pedig Kovács Bronson neve áll az élen – derül ki a deacjegkorong.hu írásából.

Harc a dobogóért

Az egymás elleni eredményeket tekintve nincs nagy különbség, legutóbb az erdélyi együttes elvitte a három pontot Debrecenből, de a DEAC is szórt már hatost Brassóban. Mindkét csapat a dobogóért harcol, ennek függvénye, mennyi bónuszponttal vághatnak neki a középszakasznak. A tét igen nagy, hiszen nincs már sok hátra az alapszakaszból. A hajdúságiak számára fontos, hogy az első másodperctől az utolsóig koncentrált, fegyelmezett játékot produkáljanak, ne engedjék meglépni az ellenfelet, és olajozottan működjön a csapat gépezete, különösen a védekezésben.

Vincze Péter kemény mérkőzésre számít, de ígéri, most is száz százalékot fog nyújtani mindenki.

– Már sikerült idegenben egyszer legyőznünk a Brassót, ezért szeretnénk ismét behúzni a három pontot. Kevés gólon kell tartanunk a brassóiakat, ugyanis van egy-két olyan idegenlégiósuk, akik nagyon szeretnek kapura törni. Ha védekezésben sikerül megoldani a stáb által kért feladatokat, akkor győztesen hagyhatjuk el a pályát – vélekedett a csatár.

