DEAC: két góllal verték az Aramist a debreceni futsalosok

A debreceni csapat 2-0-s győzelmet aratott hazai pályán az Aramis SE ellen. A DEAC találatait Kondás Kristóf és Kovács István szerezte.

– Fiatal csapattal érkezett Frank Tamás, ebből következett, hogy stabil védekezésre és kontrákra rendezkedtek be. Tehát nekünk kellett dominálni, ami egy nagyon nehéz műfaj! Megvoltak a helyzeteink, rendre ki is hagytuk őket, vezetést egy nem-helyzetből szereztünk. A második félidőben folytattuk a helyzetek kidolgozását és kihagyását, ekkor már az ellenfél kontrái is eljutottak a kapunkig. Végül sehol nem esett gól, az 5 a 4-es védekezésünk rendben volt. Nem volt ma benne egyik játékosomban sem az extra, a helyzetkihasználásunkon javítanunk kell! Az Aramis ezzel a sok fiatallal minél tovább együtt marad, annál szebb eredményeket fog elérni! – értékelt a találkozó után a DEAC hivatalos honlapjának Elek Gergő edző.

A debreceniek jelenleg két vereséggel és egy győzelemmel a tabella 7. helyén állnak.

