DEAC: jó volt, jó… de még nem az igazi

A Rubeoláról tudtuk, hogy erős, nagypályás újpesti játékosok is vannak a keretében, ráadásul kellemetlen ellenfél, akiket ha le is győztek az előző kiírásban, mindig szoros meccseket vívtak.

Ez azt mutatja, hogy van tartása a Csömörnek. Ez megmutatkozott akkor is, amikor a hazaiak már kettővel mentek.

Na, de ne szaladjunk ennyire előre!

A mai mérkőzés egy darabig a hajtásról szólt, és közel azonos erők küzdelméről. Aztán a DEAC elkezdett egyre szebb támadásokat vezetni, s végül az egyik ilyen végén egy okos Urai Bianka keresztpasszt a hosszún jól érkező Pócsik Lívia keményen bevágott a Rubeola kapujába (1-0).

Elkerülhető góllal egyenlített a vendég együttes pár perc múlva (1-1), de mielőtt nagyon lekettyentek volna a debreceniek, egy némileg szerencsés támadás végén Fekete Gabriella jó ütemben lépett be a kapu előterébe, és berúgta helyzetét (2-1).

A Csömörnek is voltak helyzetei, de Katona Barbara jól védett, majd Urai Bia csapatkapitány egy gyors támadás végén nem passzolt, hanem maga fejezte be azt. S milyen jól tette, máris 3-1-re vezetett a DEAC.

Fotó: Koppányi Szabolcs

Az előnyt növelhették volna. Főleg a második félidőben. Ám sajnos a támadóbban fellépő Csömörnek mi is túl nagy teret adtak, és bizony olykor elég szerencsétlenül oldották meg hátul a védekezést is. Ennek eredményeként három perc alatt gólzáport láthatott a lelátó népe. A vendégek szépítettek, majd egyenlítettek (3-3). Ám erre még rögtön volt válasza a DEAC-nak: Bereczki Orsolya révén. Centerben a “rálőtt” labdát jól tartotta meg, majd beforgatta emberét és ballal (elvileg az a rosszabb lába) felvarrta. Pazar munka volt (4-3).

Ahelyett azonban, hogy a debreceniek ezen felbuzdulva növelték volna előnyüket, pillanatok alatt leadták azt, sőt a Csömör megfordította az állást. Mátyás Noémi magasságát és fizikális erejét jól kamatoztatta. Az egyik gólja azonban így is fájt, hiszen háttal állt a kapunknak, védővel a nyakán, majd magasan belekapott a labdába, hátrapöckölve, ami behullott a félig-meddig üresen hagyott kapunkba (4-5). Barbi kikószált valamerre…

Nem volt vészhelyzet, hiszen sok perc volt még ekkor hátra. Ám a nagy nekidurálás nem hozott eredményt. Töméntelen kapufát rúgtak a debreceniek, vagy a kapus védett jól (olykor naggyá is tettük). Aztán ismét a vendégek találtak be (4-6), ami szinte el is döntötte a mérkőzést.

Bő 3 perccel a lefújás előtt lehozta Darányi edző a kapust, ám bár rögtön hatalmas helyzetbe került a DEAC, ismét kimaradt a helyzet. Végül Balla Anikó bespiccelt a hosszú alsóba egy kis reményt keltő gólt, de mivel csak 30 valahány másodperc maradt vissza, kezdhettek barátkozni a gondolattal a debreceniek, hogy kikapak.

A meccs többet tartogatott a DEAC számára, mint amit elért. Ám nyitánynak nem volt rossz. Csak, hát ugye a bajnoki pontokat nem ők kapták…

– Koppányi Szabolcs –

Női futsal NB2 Keleti csoport

DEAC – Rubeola FC Csömör 5-6 (3-1)

1. forduló 2017. szeptember 28. Debrecen

DEAC gólok: Pócsik, Fekete, Urai, Bereczki, Balla. (A statban nem jól írták a góllövőket).

Darányi Antal: Ugye azt szerettem volna a meccs előtt, hogy legyen kombinatív a játékunk és javuljon a helyzetkihasználásunk. Ebből mi valósult meg? A kombinatív játék az első félidőben egész szépen összejött, de aztán a másodikban az ellenfél taktikaváltása után már kevésbé. A helyzeteket pedig sajnos továbbra is kihagyjuk… Nem történt tragédia, de az igenis zavar, hogy nem nyertük meg ezt a meccset. A szünetben azt mondtam a lányoknak (3-1-es vezetésünknél), hogy legyünk nyugodtak, de rúgjunk még két gólt, és akkor le is zártuk az összecsapást. Erre kaptunk gyorsan kettőt. Igaz, ebből sokat tanulhatunk. Vasárnap már edzünk, a gyakorlások során lehet ugyanis kiküszöbölni a hibáinkat.

