DEAC: jó úton járnak a kosarasok, egyre nagyobb az összhang

Nagy munkában vannak a DEAC kosárlabdázói, hiszen javában zajlik a felkészülés: a tréningek mellett már az edzőmeccseken is bizonyítaniuk kell Kósa Tamáséknak. Múlt héten két találkozót is vívtak a cívisvárosiak, legutóbb, szombaton a Nagyvárad látogatott az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba, ahol a hazaiak magabiztos, 77–67-es győzelmet arattak.

Fiatalos társaság

– Az alapozás ezen időszaka, ahogy az lenni szokott, igen megterhelő. Azért a kezdetleges hibák még megvannak, de például már az előző két összecsapásunk között is óriási különbség volt, egyre jobban kezdünk összeállni. A keretünkben voltak változások, időre van szükség, míg teljesen összeszokunk, ugyanakkor úgy látom, jó úton járunk. Fiatal, jó szellemű társaság jött össze, lelkesek vagyunk, tettre készek és sikerre éhesek – fogalmazott a DEAC játékosa, Velkey János, aki örült, hogy a szurkolóik már a felkészülési mérkőzéseikre is kíváncsiak, és bízik benne, hogy a téttel bíró derbikre is sokan kilátogatnak majd buzdítani őket.

Megvannak a tervek

Berényi Sándor alakulatára további megmérettetések várnak, szerdán ismét hazai pályán bizonyíthatnak a Szegeddel szemben, majd szombaton a Szolnoki Olaj ellenében. Velkey elmondta, ilyenkor még nem az eredmény a fontos, hanem hogy a találkozók a hasznukra legyenek, és gyakorolhassanak, ettől függetlenül remélik, sikerrel veszik az előttük álló akadályokat is.

A bajnoki szezon majd szeptember utolsó hétvégéjén indul. Arról is érdeklődtünk, milyen tervekkel vágnak neki a debreceniek az új szezonnak.

– Jó lenne a középházban végezni, annak is az elején, és a rájátszásban bizonyítani – nyilatkozta a DEAC 33-asa, aki szeptember 16-án, vagyis most vasárnap ünnepli majd 23. születésnapját.

HBN

