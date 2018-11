DEAC: Ivosev Tamás érkezik Ramstedt helyére

A DEAC vezetőségének és szakmai stábjának döntése értelmében Adam Ramstedt a héten távozik a csapattól, az ötödik légiós helyét pedig Ivosev Tamás veszi át. A svéd válogatott erőcsatár a hét közepétől már nem készül a kerettel, így a szombaton 18 órától kezdődő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellni hazai bajnokin sem fog már játszani.

A magyar útlevéllel is rendelkező, ám a szabályok szerint légiósnak számító Ivosev Tamás személyében már meg is van az utódja. A 3-as és 4-es poszton is bevethető játékos az előző idényben a magyar első osztály legértékesebb játékosa volt a Kaposvár színeiben.

Szombaton még nem

Ivosev szerződtetése már megtörtént, azonban szombaton még biztosan nem játszik, ugyanis a szabályok értelmében két munkanappal a mérkőzés előtt már rendelkeznie kell a szükséges papírokkal. Hiába történt meg a regisztrációs folyamat már szerdán, a hosszú hétvége miatt csak a következő, Szolnok elleni bajnokin mutatkozhat be.

HBN

A Falcót fogadja szombaton a DEAC Debrecen - Szombaton 18 órától a tavalyi ezüstérmes Falco KC Szombathely együttesét fogadja a DEAC az NBI A-csoportos Kosárlabda Bajnokság 6. fordulójában. Berényi Sándor együttese két győzelemmel és három vereséggel kezdte a szezont - olvasható a deacbasket.hu-n. A DEAC amellett hogy két vállra ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA