DEAC: hozták a papírformát a debreceni jéghokisok

Jégkorong. A Vienna Capitals második együtteséhez látogatott a DEAC az Erste Liga legutóbbi fordulójában. A mérkőzés esélyesének a vendég debreceniek számítottak, de intő jel lehetett számukra, hogy a bécsiek farmcsapata nemrég kétszer is elkapta az Dunaújvárosi Acélbikákat.

A mérkőzés elején Hetényi Zoltán tartotta meccsben az egyetemistákat, aztán a harmad felénél Németh Attila emberelőnyből megszerezte a vezetést a magyar csapatnak. A második harmadban Hári Norbert, majd Hugo Turcotte növelte az előnyt ezzel gyakorlatilag el is döntve a találkozót. De csak az utolsó harmadra indult be igazán a gólgyártás: Hári és Turcotte is duplázott, de a cseh Jakub Izacky is bevette az osztrákok kapuját, kialakítva a 6–0-s végeredményt.

A szerdai DEAC–UTE mérkőzés 5-2-es fővárosi sikert hozott.

HBN

