DEAC: hazai pályán visszavágott az ASE

A Szegeden kisebb sérülést szenvedő Jahmal Jones és Isaiah Armwood sem tudta vállalni a játékot, helyüket Velkey János és Bognár Kristóf vette át a kezdőcsapatban. Hatalmas iramban kezdődött a találkozó, mindkét fél igyekezett gyorsan befejezni támadásait, a hazaiak próbáltak a palánk alól érvényesülni, míg a DEAC Lilov pontjaira épített (5-5). Barnies és Guinn távolijával hat ponttal ellépett a negyed derekára a házigazda, sőt a folytatásban is ültek a dobásaik, így nyolc perc után megduplázták az előnyüket, melyre Berényi Sándor időkéréssel válaszolt (24-12). Bognár fújt ébresztőt társainak egy hárompontos formájában, de az agresszív védekezésből gyors támadásokat vezető ASE továbbra is átrohant rajtuk, 16 egységnyire növelve ezzel előnyét.

A második felvonásra területvédekezéssel jött ki a DEAC, mely meg is zavarta a hazaiakat, a hosszú idő után visszatérő Kósa Tamás hármasa után pedig időt is kért Teo Cizmic (35-24). Bár átmenetileg összekapta magát a vendéglátó, Bognár ponterős játékának köszönhetően tovább faragott hátrányából a hajdúsági alakulat. Visszahozta kezdőit a hazai szakmai stáb, melynek meg is lett az eredménye, egy 7-0-s rohanással újra magabiztos előnyre tettek szert (46-29). Berényi Sándor már az első félidőben mind a kilenc hadra fogható játékosát pályára küldte, a bajnokságban eddig kevesebb lehetőséget kapó fiatalok pedig éltek a lehetőséggel, egy ponttal megnyerték a negyedet.

Hatalmas dobópárbajjal kezdtek a csapatok a fordulás után, paksi oldalról elsősorban Seth Allen, debreceni részről Farkas Attila volt aktív, a védekezés pedig -finoman szólva- mindkét oldalon hagyott némi kívánnivalót maga után. Alig telt el öt perc a negyedből, a csapatok már 20-20 pontot termeltek be, ez elsősorban az ASE-nak kedvezett, hiszen a differencia sokáig nem változott. A negyed hajrájához érkezve egy 9-0-s hazai rohanással először nőtt húsz pont fölé a különbség, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. Nem esett össze azonban a DEAC az utolsó negyedre, volt tartása a csapatnak, de a kulcsemberei hiányában végül esélye sem volt a felsőházba igyekvő, jóval esélyesebb Atomerőmű otthonában. Folytatás jövő héten szombaton, a bajnoki címvédő Alba Fehérvár ellen hazai pályán.

– deacbasket.hu –

Atomerőmű SE – DEAC 99-75 (35-19, 12-13, 33-23, 19-20)

ASE: ALLEN 16, HINDS 19/9, Guinn 7/3, Barnies 9/6, EILINGSFELD 16 cserék: OGUNYEMI 14, Ruják 7/3, Medve 6/6, Gulyás -, Garamvölgyi -, Pajor 5.

DEAC: Velkey 9/3, Molnár -, LILOV 19/6, FARKAS 19/12, BOGNÁR 19/6 cserék: Kozák 4, Kósa 5/3, Lajsz -, Opre -.

Berényi Sándor: Egy légióssal nyilván nagyon nehéz helyzetben voltunk már a mérkőzés kezdetén, egy elvárásom volt a csapat felé, hogy az elmúlt találkozókon tapasztaltakkal szemben sokkal agresszívabbak legyünk védekezésben, ami többé-kevésbé sikerült is. Volt két hosszabb időszak a mérkőzésen amikor a Paks átrohant rajtunk, de amikor ezt meg tudtuk oldani, akkor partiban tudtunk lenni. Azt gondolom, hogy erre a harcosságra lehet építkezni a jövőben.

