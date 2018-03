DEAC: fontos meccs előtt a floorballosok

A találkozónak két erős gárda fog nekivágni. A hazaiak erőssége a gólszerzés: 15 mérkőzésen 217 alkalommal köszöntek be az ellenfelek kapujába. Ezzel ellentétben a cívisvárosiak a védekezésben a legjobbak: 13 mérkőzésen mindösszesen 45 alkalommal kaptak gólt a debreceni játékosok. Mint láthatjuk, eltérő számú mérkőzést játszottak a felek: a hajdúságiak két mérkőzésére is áprilisban fog sor kerülni, ennek köszönhetően jelenleg a tabella első helyét a dunántúli csapat foglalja el. Vesztett pontok tekintetében viszont ismét a DEAC mutatója kedvezőbb: mindösszesen 3 egységet vesztett az egyetemista csapat, ám a komáromiak 4 vesztett pontja is jónak mondható.

További érdekesség, hogy a komáromiak eddig hazai pályán 100%-os mutatóval bírnak, ugyanakkor a debreceniek sem buktak még pontot pontot idegenben. A mérkőzés tétjével mindkét oldalon tisztában vannak a felek. A házigazdák egyik gólfelelőse, Tóth Bence így vezette fel a találkozót.

Várjuk a mérkőzést, ugyanúgy készülünk, mint az összes többire: győzni akarunk, de tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk. A tét a bajnoki cím. Akarjuk ezt az aranyérmet és ezért a csapat mindent meg is tesz.”

Hasonlóan kiélezett mérkőzésre számít Pál Lóránt. A debreceniek góltüzére két góllal vette ki a részét a novemberi, debreceni mérkőzésen, ahol a DEAC diadalmaskodott. „A szezon legnehezebb meccsére számítok, a tabellát nézve is látszik, hogy jelenleg minimális pontkülönbség van a két csapat között, ráadásul idegenben játszunk. A bajnoki cím múlhat ezen a találkozón és az OB I-be való feljutás. Személy szerint engem feltüzel, hogy a tét nem kicsi. Úgy gondolom, ha mindenki formában van és megfelelően pörög a játék, akkor nem okozhat gondot az ellenfél.” A hajdúságiak majdnem teljes kerettel vágnak neki a mérkőzésnek ezúttal is. Leginkább a Fábián-testvérek fognak hiányozni, rajtuk kívül Nagy Máté és Tarsoly Ádám sem tart a csapattal. Pályára lép viszont a sérülésből visszatérő Salló Barna is, így a támadások építésére több lehetősége is van a DEAC-nak.

Ami az örökmérleget illeti: a debreceni csapat eddig 5 alkalommal találkozott a komáromi „fakóval”. Az összesítésben 3 debreceni győzelem mellett 2 komáromi sikert jegyezhettünk fel. A legutóbbi találkozóra novemberben került sor, akkor magabiztos, 11:4-es sikert ért el a DEAC csapata. A legutóbbi komáromi fellépésre viszont nem szívesen emlékeznek vissza a debreceniek: 2016 februárjában 17:2-es arányban szinte felmosták a padlót a DEAC-cal. Van tehát miért mindkét félnek visszavágni, csak hogy még érdekesebb legyen ez az összecsapás. Aki nem vállalja a 350 km-es kiruccanást, az sem marad le a mérkőzésről: a DEAC Floorball Facebook-oldalán ezúttal is élőben lehet szurkolni a debreceni csapatnak.

Férfi OB II, 16. forduló:

SZPK Komárom– Debreceni EAC

2018. március 24. (szombat), 16:00 Komárom, Városi Sportcsarnok

