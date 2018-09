DEAC: fegyelmezett játék kell

Kedden 18 órától hazai közönsége előtt is bemutatkozik a Debreceni Egyetem jégkorongcsapata az Erste Ligában – a Vasas látogat a Debreceni Jégcsarnoka.

A DEAC számára vasárnap este indult a szezon, a Ferencváros ellen idegenben. A cívisvárosiak jól teljesítettek, a végén szétlövés döntött. David Musial vezetőedző a klub honlapjának nyilatkozva elmondta, „átmentenék” az FTC elleni rangadón nyújtott jó teljesítményt kedd estére.

Kemény munka

Igaz, hogy az előszezonban kétszer is magabiztosan sikerült legyőznünk a Vasast, de most nem azokkal a meccsekkel, hanem a saját játékunkkal foglalkozunk elsősorban. Jó alapot adott nekünk a Fradi elleni találkozó, azt a kemény munkát szeretnénk megismételni. Sikerült csapaként dolgozni, úgy vélem, hogy mindenki jól ellátta a saját feladatát. Szeretném, ha azokat a taktikai elemeket, amiket gyakoroltunk, és amiket alkalmaztunk a Ferencváros ellen, kedd este is be tudnánk tartani. Emellett azt kérem a csapattól, hogy fegyelmezetten játsszon, és minél nagyobb nyomást helyezzen az ellenfél kapujára. Egyszóval egy támadóbb szellemű, szórakoztató, jó hokit várok a játékosoktól az első hazai meccsünkön, és bízom benne, hogy mindez győzelemmel is párosul” – hangsúlyozta a tréner.

HBN

