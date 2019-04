DEAC: ezen a napon semmi sem akart összejönni

Hatalmas iramban kezdődött a találkozó, egyáltalán nem lehetett érezni a csapatokon a mérkőzés súlyát. Az első percben még felváltva estek a kosarak, ám ekkor ritmust tudtak váltani a vendéglátók, és nagyszerű labdajáratások után üres helyzeteket alakítottak ki, melyeket szinte kivétel nélkül értékesítettek is. A negyed derekán Heath center létére harmadik kísérletéből megszerezte harmadik hárompontosát is, Peterson zsákolása után pedig Berényi Sándor időt kért (19-8). A folytatásban állandósult a tíz pont körüli különbség, a játékra továbbra is a hatalmas rohanás volt jellemző. A negyed zárása leginkább a játékvezetőkről szólt, mindkét vezetőedző technikai hibát kapott, majd a higgadtságáról ismert Henry Dugat is kapott kettőt, így rá már nem számíthatott a DEAC a folytatásban. A történtekből az Alba jött ki jobban, és Tóth Péter utolsó másodperces hármasával tovább növelték fórjukat (36-20).

Az események után a játékosok érthetően egyre feszültebbek lettek, a tempó lelassult, a színvonal pedig jócskán visszaesett. A negyed felénél védekezést váltott a házigazda, gyorsindításaiknak köszönhetően újra elkapták a fonalat, és már a húsz pontos különbséget is sikerült átlépniük, amikor a hajdúsági szakmai stáb ismét kikérte egyperces szünetét (49-27). Hiába zárkózott ezt követően egy 6-0-s futással a Debreceni Egyetem csapata, a Fehérvár két triplával válaszolt, így 55-33-at mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

A fordulás után sem változott sokat a játék képe, a DEAC rengeteg második esélyt hagyott ellenfelének, Heath pedig továbbra is tarthatatlan volt. A különbség tovább hízott, a korábban Debrecenben is megforduló Lóránt Pénter középtávolija után pedig a találkozó gyakorlatilag a 25. percben el is dőlt (67-39). Bár a találkozót rengeteg hiba és megszakítás tarkította, Berényi Sándor csapatának volt tartása, és a játékrész végére Amigo vezérletével sikerült zárkózniuk.

Az utolsó felvonásban is nagyot küzdöttek Velkey Jánosék, a hátvéd nagyszerű betörése, és Manigat büntetői után hat perccel a vége előtt megfelezték a különbséget (76-63). A zárkózásban azonban érezhetően elfáradtak a hajdúságiak, és bár óriásit küzdve sikerült a hajrában tízen belülre kerülniük, reális esélyük nem volt az egyenlítésre, így az Alba Fehérvár 92-82-re győzött. A DEAC-nak ezen a napon semmi sem akart összejönni, hiszen hiába nyert a Körmend Pakson, a Pécs közel húszpontos sikert aratott Zalaegerszegen, így ők jutottak a felsőházba. Berényi Sándor tanítványai ezzel a 7. helyen zárták az alapszakaszt, és a középházban folytathatják a küzdelmet a rájátszásba jutásért.

Alba Fehérvár – DEAC 92-82 (36-20, 19-13, 18-18, 19-31)

Alba: Cabezas 7/6, Zeno 9/3, FREEMAN 12, Lóránt 9/4, HEATH 22/12 csere: Peterson 4, Takács Mi., Tóth P. 7/3, Keller I., Peringer, Takács Ma. 6/6, FILIPOVITY 17/3.

edző: Jesus Ramirez

DEAC: Dugat 4, MANIGAT 21/9, Boriszov 11, Ivosev 2, AMIGO 25 csere: POLYÁK 9/3, Bognár 3, Velkey 5/3, Omenaka, Kozák.

edző Berényi Sándor

Berényi Sándor: Sosem foglalkozom a játékvezetéssel, de ezúttal nem hagyhatom szó nélkül a történteket. Nekik is sokkal jobban fel kell készülni az ilyen kiélezett és feszült találkozókra, hiszen szerintem egy nevetséges ítélettel kiszórták az első negyedben az egyik kulcsjátékosunkat, ami döntően befolyásolta a továbbiakat. Ugyanakkor a saját felelősségünket sem akarom ezzel megkerülni, nem játszottunk az elején jól, a szokásos hibáink újra előjöttek. A második félidőben megmutattuk, hogy mire vagyunk igazán képesek, ebből kell építkeznünk a folytatásban. Összességében reálisnak gondolom az alapszakasz 7. helyünket, év elején úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy legyen egy rájátszásra is esélyes csapatunk, ami azt gondolom, hogy meg is van. Bebizonyítottuk, hogy bárki ellen lehet esélyünk, de bárkitől ki is tudunk kapni. Célunk nem változott, szeretnénk a középszakaszban kiharcoljuk a rájátszást.

– DEAC –

