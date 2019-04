DEAC: egyre távolabb a rájátszástól

Wittmann Krisztián hárompontosával indult a találkozó, melyre Ivosev válaszolt egy ziccerrel. A folytatásban sem lassítottak a csapatok, Dugat távoliját követően a mérkőzés során először megszerezte a vezetést a DEAC (11-10). Nem örülhettek sokáig a hazaiak, a KTE egy 8-0-s futással, hét ponttal meglépett. A negyed végéhez közeledve Kósa Tamás volt szemfüles, szerzett labdája után sikerült közelebb kerülniük, sőt Dugat utolsó másodpercekben értékesített triplájával már csak kettő volt közte (21-23).

A második tíz percet is a Kecskemét kezdte jobban, Djeraszimovics közelije után Karahodzsics zsákolt hatalmasat. Nem tört össze a DEAC, és a Boriszov-Ivosev duó vezérletével újra magukhoz vették a vezetést, Forray Gábor időt is kért (30-29). Egyik fél sem tudott nagyobb előnyt kialakítani, az állóvizet Velkey és Wittman hármasa kavarta fel a negyed végéhez közeledve (38-38). Berényi Sándor fiai érezhetően nagyon akarták a győzelmet, s bár voltak hibák, védekezésben ezúttal oda tették magukat, s egypontos fórral mehettek a pihenőre (43-42).

A fordulás után a DEAC próbálta kihasználni Karahodzsics faultproblémáit, de hiába szerzett két kosarat is a palánk alól Amigo, a vendégek Dramicsanin vezetésével tartották a lépést. A KTE igyekezett hosszú támadásokkal kontrollálni a játékot, a hajdúságiak nem is tudtak olyan iramot diktálni, mint szerettek volna, ráadásul a büntetőzésük is hagyott némi kívánni valót maga után. A játékrész utolsó percei a válogatott Wittmann Krisztiánról szóltak, egy sikeres távoli után egy kettő plusz egyes akciót is értékesített (55-61). A hátralevő időben azonban újra szorítottak védekezésükön a cívisvárosiak, és egy pontra zárkóztak.

A záró felvonást a vendégek kezdték jobban, Molnár Márton pontjaival újra megléptek hat egységnyivel, a debreceni szakmai stáb magához is hívta övéit (60-66). Hiába Boriszov duplája, a folytatásban sem találta a ritmust a Debreceni Egyetem csapata, a KTE tartotta minimális előnyét. Többször is sikerült két egységnyire zárkózni, de kecskemétieknél mindig volt valaki, aki tudott lendíteni csapata szekerén, s ezen Dugat kipontozódása sem segített. Egy perccel a vége előtt Boriszov triplája után újra felcsillantak a hazai remények (71-74), de Karahodzsics egy visszatett lepattanóval és egy büntetővel lezárta a mérkőzést. Bár a küzdeni akarásra ezúttal nem lehetett panasz, a támadások nem ültek úgy, mint korábban, igy a DEAC nagyon messze került a rájátszástól.

DEAC – KTE-Duna Aszfalt 72-77 (21–23, 22–19, 17–19, 12–18)

Debrecen, 750 néző. V: Benczur, Farkas, Fodor

DEAC: Dugat 10/6, Polyák 3, BORISZOV 25/6, Ivosev 9, AMIGO 14. Csere: Kósa, Bognár 4, Velkey 5/3, Kozák.

Edző: Berényi Sándor

KTE-Duna Aszfalt: WITTMANN 19/9, Green 11/3, DJERASZIMOVICS 14/3, DRAMICSANIN16/9, Karahodzsics 7.

Csere: Molnár M. 8, Mészáros M. 2, Molnár D.

Edző: Forray Gábor

Berényi Sándor: – Kemény meccs volt, ami a Kecskemét stílusának jobban kedvezett. Azt gondoltam, hogy hazai pályán senki nem fog tudni legyőzni bennünket úgy, hogy 80 pontnál kevesebbet dob, de a botrányos dobószázalékunknak köszönhetően ezúttal ez is megdőlt. Jól felkészültünk védekezésben a vendégekből, de kosárra játsszák ezt a játékot.

Forray Gábor: – Boldog vagyok, hiszen ebben a bajnokságban minden idegenbeli siker nagy szó. A győzelmünk kulcsa, hogy mindössze négy labdát adtunk el. Védekezésben gyakran váltottunk, nem hagytuk, hogy a debreceniek elkapják a fonalat. Lehetett volna egylabdás meccs is, de a végjátékban higgadtabbak voltunk vendéglátóinknál. Köszönöm a szurkolóinknak, akik elutaztak ideáig, hogy bíztatták a csapatot.

