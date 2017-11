DEAC: egy negyedig élt a remény

A DEAC együttese alapból is az esélytelenek nyugalmával vághatott neki a bajnokság egyik bajnokesélyesének tartott Falco-Vulcano Energia KC Szombathely elleni szombati találkozónak, ám a hajdúságiak helyzetét az is nehezítette, hogy Jahmal Jones és Ivan Lilov sérülés miatt nem állhatott Berényi Sándor rendelkezésére. Érdekesség, hogy Jones helyét a mindössze 17 esztendős Tóth Bence vette át a kezdőcsapatban. A cívisvárosiak annak örülhettek, hogy a nyáron pont a szombathelyiektől szerződtetett Bognár Kristóf bokáját „összedrótozták”, így ebben a szezonban először léphetett pályára.

Extraklasszis produkció

A nehézségek ellenére hazai szempontból álomszerűen alakult az első negyed. Velkey János és Darrin Govens pontpárbajával indult az összecsapás (5–5). Ezt követően a hajdúságiak egy 13–2-es sorozatot repesztettek (20–9). A lendületbe jövő Debrecent Szrecsko Szekulovics időkéréssel próbálta lefékezni. Hatottak a tréner intelmei, ugyanis a Vas megyeiek felzárkóztak a játékrész végére (22–16).

Fotó: Derencsényi István

A Vas megyeiek a folytatásban egyre inkább elkapták a fonalat, Velkey duplája után a meccsen utoljára állt debreceni előny az eredményjelzőn (26–23). 13–0-s szériát produkáltak a vendégek, a cívisek „gólcsendjét” Farkas Attila tudta megtörni. Az első félidő végeredményét a szenzációs teljesítményt nyújtó Govens állította be (32–48). Az amerikai játékos harmincegy egységgel fejezte be az ütközetet, a triplákat hetven százalékos hatékonysággal dobálta, kulcsszerepet vállalva ezzel a Falco sikeréből.

A harmadik felvonásban Norfleet trojkájával már húszra duzzadt a differencia a felek között (34–54), majd Govens hármasával harminccal lépett el a Falco (47–67). A negyedik etapban sem állt be gyökeres fordulat, a szombathelyiek magabiztosan őrizték fölényes fórjukat. A hajrában Velkey is kidőlt a sorból, neki a lába görcsölt be, így az utolsó perceket már csak a pálya mellől szemlélhette. A végjátékban mindkét mester a peremembereknek is lehetőséget adott a bizonyításra. Küzdött, hajtott becsülettel a DEAC, ám a két kulcsjátékosa nélkül nem tudta megnehezíteni az ellenfele dolgát.

A 92–62-es vereségbe belefutó Debrecen a következő fordulóban Sopronban lép parkettre, a hűség városában szombaton 18 órakor dobják fel a labdát.

A tények

DEAC–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 62–92 (22–16, 10–32, 17–23, 13–21)

Debrecen, 1100 néző. Vezette: Frányó, Rácz Zs., Hervay

DEBRECEN: Tóth B. 5/3, VELKEY 14/6, Molnár A. 6, Farkas A. 16, ARMWOOD 18/3. Csere: Kósa 3/3, Bognár K., Fazekas Cs., Opre, Kozák, Lajsz. Edző: Berényi Sándor

SZOMBATHELY: GOVENS 31/21, PERL 17/6, VÁRADI 12/9, Pusztahvar 7/3, Tóth N 2. Csere: ZSIGERANOVICS 13, Norfleet 6/6, Kucsora 2, Dancsecs 2, Kovács B. Edző: Szrecsko Szekulovics

Mesterszemmel

Berényi Sándor: Nem volt szerencsénk mostanában a sérülésekkel. Jones és Lilov játéka kérdéses volt, nem is tudták vállalni végül. Több felállást kipróbáltunk, nem jöttek be. Jó százalékkal dobott a Falco, ez volt a vereségünk fő oka, illetve a szabad labdákra nem csaptunk le időben.

Szrecsko Szekulovics: Nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Boriszov kis sérüléssel küzd, nem akartam kockáztatni, fontos szerepe lesz a nemzetközi porondon. Rendkívül fontos győzelmet arattunk egy jó hangulatú mérkőzésen.

