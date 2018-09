DEAC: csillapíthatják éhségüket a kosarasok

Megkezdődik a férfi kosárlabdacsapatok A-csoportos bajnoksága: a DEAC pénteken 18 órától, hazai pályán, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban fogadja a Körmend együttesét.

– Vártuk már a rajtot, ki vagyunk éhezve az olyan mérkőzésekre, melyek téttel bírnak. A nyitányon rögtön egy kemény ellenféllel találkozunk, a Körmend tavaly a negyedik helyen zárt, jó képességű idegenlégiósok és válogatott játékosok alkotják keretüket.

Nyilvánvaló, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de győzni szeretnénk!”

– nyilatkozta lapunknak Velkey János, a DEAC játékosa.

Egymásra hangolódtak

Ahogy arról már beszámoltunk, a debreceniek kerete a nyáron alaposan átalakult. Kíváncsiak voltunk, Velkey hogy látja, mennyire sikerült összekovácsolódnia a csapatnak. – Valóban alaposan megváltozott a gárdánk összetétele, azonban hamar megtaláltuk a közös hangot. Rutinos játékosok is érkeztek, illetve a fiatalok is lelkesek, jó kis társaság jött össze. Bízunk benne, a sikerek még inkább összerázzák az együttest.

Velkey azt is elmondta, muszáj harciasnak lenniük, ugyanakkor látványosan és eredményesen is kell játszaniuk. Ez így egyben nyilván nem minden alkalommal fog teljesülni, de azon lesznek, hogy kiszolgálják a közönségüket. Hiszen bíznak benne, hogy az előző szezonhoz hasonlóan most is sokszor lesz telt ház a mérkőzéseiken.

A 2017/18-as pontvadászatban újoncként a DEAC a bennmaradást tűzte ki célul. Sikerült is teljesíteni a tervet. Amint arra Velkey is felhívta a figyelmet, az új idényben már merészebbet álmodnak, szeretnének bejutni a rájátszásba.

SZADÓ

