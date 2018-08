DEAC: csak ne kellett volna korán kelni

Számos vizsgálaton estek át a DEAC Erste Ligás jégkorongcsapatának játékosai a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központjában (SET) szerdán (a gárda tagjait két részre osztva mérik fel, a második turnust csütörtökön vizsgálják).

Az egyik szobában vért vettek, a másikban mozgásszervi állapotfelmérés zajlott, néhány sportoló csokit majszolva az előtérben várt a sorára, egyszóval szinte minden helyiségben folyt a munka a SET-ben.

Jiri Behal, a DEAC cseh hátvédje a Naplónak nyilatkozva elmondta, hozzá van szokva az ilyen fajta vizsgálatokhoz, hiszen otthonában, Csehországban is bevett szokás. – Talán a biciklis teszt az, ami kissé megterhelőbb, de az sem vészes. Inkább a koránkelés nem volt ínyemre, meg az, hogy nem ehettem semmit előtte – mondta mosolyogva a hokis, majd arra is rátért, hogy érzi magát Debrecenben.

Jiri Behal | Fotó: Kovács Péter

– Másfél hete kezdtük meg a felkészülést, a legtöbbet az UniFitben dolgozunk, ami egy kiváló edzőterem, Farkas Zoltán erőnléti tréner személyében egy kiváló szakemberrel dolgozhatunk, aki remek programot állított nekünk össze. Azért persze már várjuk a jeges edzéseket is, a meccseket meg pláne. Nagy segítséget jelent, hogy sokan beszélnek angolul a csapatban, jó kis társaság jött össze. A fiatalok ambiciózusok, sokat tesznek a fejlődés érdekében, Kovács Bronsonnal különösen jó a kapcsolatom. Nagyon tetszik a város, az egyetemtől nem messze lakunk, sokat sétálgatunk a Nagyerdőn, de a belváros is szép – fogalmazott Jiri Behal, aki bár még nem nagyon ismeri még az Erste Ligát és a többi csapatot sem, de bízik benne, hogy a Debrecen sikeres lesz, és minél több találkozót fog megnyerni.

Nélkülözhetetlen

Természetesen a Debreceni Egyetem sportorvosi tanszékének vezetője, a SET sportorvos-igazgatója, dr. Szántó Sándor is ott volt a cívisvárosi hokicsapat tagjaival a vizsgálatok során. A szakember lapunknak elmondta, az élsport nélkülözhetetlen részének kell lennie az ilyen teljes körű állapotfelmérésnek is, hiszen olykor tizedmásodperceken múlik egy-egy győzelem.

– Az alapozási időszak kezdetén nagyon fontos, hogy tudjuk, milyen fizikai, egészségi állapotban vannak a sportolók. Részben testösszetétel, részben pedig szív-ér rendszeri izomteljesítmény szempontjából vizsgálódunk. Egy komplex állapotfelmérésen esnek át a játékosok: mindenkinél készítünk EKG-t és teljes labort. Ezután jön a spiroergometriás vizsgálat, melynek az a lényege, hogy ellenőrizni tudjuk az egyének szív- és tüdőállapotát, ezen szervek teljesítményét, illetve a szervezetben a tejsav-felhalmozódást. Végezetül lemérjük a lábtoló erőt, amely a jégkorongozók esetében roppant lényeges, ez megmutatja az alsó végtagok izomerejét, az izmok robbanékonyságát. A vizsgálatok után leülünk a szakmai stáb tagjaival is átbeszélni az eredményeket – fogalmazott Szántó Sándor.

Fotó: Kovács Péter

A központ szolgáltatásait egyébként már regionális szinten is egyre több együttes veszi igénybe, Szántó Sándor szerint ez a kiváló felszereltségüknek is köszönhető, valamint annak a törekvésüknek, hogy az eredményeket megvitassák, megértessék az edzőkkel, nem mellesleg pedig sérülésmegelőzési tanácsadással, esetleges sérülések utáni rehabilitáció céljából is várják a klienseket.

A Fradi ellen kezdenek

Véglegessé vált az Erste Liga 2018/19-es szezonjának versenykiírása és menetrendje. Az alapszakasz szeptember 9-én, vasárnap kezdődik, a DEAC a bajnoki nyitányon a Ferencvároshoz látogat, két nappal később pedig a Vasas érkezik Debrecenbe. A sorozatban négy újonc, a Vasas HC, a DEAC, a Gyergyói HK és a KMH mellett az ASC Corona Brasov, az SC Csíkszereda, a Dunaújvárosi Acélbikák, az EV Vienna Capitals, a Fehérvári Titánok, a Ferencváros és az Újpest vág neki az új idénynek. Az alapszakaszban mind a 11 részt vevő együttes négy mérkőzést játszik minden ellenféllel, s a 40 fordulóból álló etapot követően ezúttal is a középszakasz jön. Az első öt a felsőházban folytatja, míg a 6–11. helyezett csapatok az alsóházban játszanak. A 11 csapatból 8 jut be a rájátszásba, a felsőház tagjai automatikusan, az alsóház hat tagja közül pedig három folytathatja. A play-off párosítása választás útján alakul ki.

