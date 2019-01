DEAC: az érdiek ellen játszik a floorballcsapat

Jó előjelekkel várja a mérkőzést a debreceni csapat: a múlt szombati sikerrel szinte biztos a felsőházi tagság és még akár az alapszakasz harmadik helyét is elcsíphetik Varga Gergőék. Ehhez mindenképpen meg kell szerezni a pontokat szombaton. A győzelem a jó hangulat miatt is fontos: egymás után három mérkőzésen még nem nyert a bajnokságban a DEAC, így ez is pluszmotivációt adhat a srácoknak. Előzetesen szinte mindenki a fedélzeten lesz, az egyetlen hiányzó a régóta sérüléssel bajlódó Balogh Richárd lehet csak.

Nem árt azért figyelni az érdiekre: a szezon második harmadában magukra találtak Mujahid Tamásék: az utóbbi két hónapban három győzelmet is begyűjtöttek, az OB I-es tagságuk nem forog veszélyben, és néhány pontszerzéssel még feljebb is léphetnek a tabellán. Kijelenthetjük, hogy különösebb teher nélkül játszhatnak a Pest megyeiek, akik mindenképpen szeretnék feledtetni az őszi mérkőzést. Emlékeztetőül: idegenben 13-3-as debreceni siker született.

Ha már a múlt: 24. alkalommal találkoznak a csapatok. A korábbi mérkőzések között találunk bajnoki és kupadöntőt, hosszabbításban eldőlő kupa elődöntőt és még számos emlékezetes párharcot. A mérleg a vendégek javára billen: eddig csupán 6 debreceni győzelem született, és 2 döntetlen mellett 15-ször az ARES csapata volt a jobb, a gólarány pedig 183:142 az érdiek javára.

Az ARES eddigi teljesítményéről és a DEAC elleni párharcról Dávid Bence, a vendégek legeredményesebb játékosa nyilatkozott. „A szezon eleje kicsit döcögősen indult, több új fiatal játékosunk érkezett a felnőtt csapatunkba, akiknek bele kellett szoknia a csapat játékába, ami már tökéletesen sikerült is. Most a szezon második felében teljesen elégedett vagyok a csapattal, mivel nagyon jó eredményeket értünk el, ráadásul szép játékkal. Sikerült két fontos meccset is nyernünk, ami adott nekünk egy nagy lökést a folytatáshoz. Az előző ütközetünk sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt vártuk. A legfőbb probléma az volt, hogy rég volt már meccsünk egymás ellen, és nem tudtuk, mire készüljünk. Sikerült is a DEAC-nak meglepnie minket egy fegyelmezett, szép játékkal. Ezen kívül meg sok probléma volt a játékunkkal, amit igyekeztünk kijavítani, az elmúlt meccsek eredményei szerencsére bizakodásra adhatnak okot. Remélem, sikerül majd pontot szerezni szombaton is.”

A DEAC részéről a kapus, Dorogi Kristóf is optimistán várja a találkozót. „Papiron mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de nem szabad félvállról vennünk a szombati ellenfelünket, hiszen aki követte az ARES mérkőzéseit, az láthatta, hogy a közvetlen riválisainkkal is képesek voltak szoros meccset játszaniuk, illetve sikerült győzniük is ellenük. Mindezek tudatában lépünk pályára. Ne feledjük, egy esetleges győzelemmel fél lábbal már a felsőházban lehetünk, és meg fogunk mindent tenni ennek érdekében.”

A mérkőzésen ezúttal is lehetőség lesz csatlakozni a DEAC jótékonysági csokigyűjtéséhez: most is várja a szakosztály a szurkolók adományait, amelyet rászorulókhoz fognak eljuttatni. Továbbá folytatódik a DEAC nyereményjátéka is, amelyen a szerencsés nyertes egy eredeti DEAC-mezzel lehet gazdagabb. Aki esetleg ezúttal sem tud a helyszínen szurkolni, az az eseményeket élő közvetítésben követheti a DEAC Floorball Facebook-oldalán.

– DEAC –

Salming OB I, 12. forduló:

Debreceni EAC – ARES HC

Debreceni Egyetem Kecskeméti János Sportcsarnoka (Böszörményi út 138.) 2019 január 12. (szombat), 17:00

