DEAC: aranyérmes jégkorongozók

Jégkorong – aranyérem Gyergyószentmiklósról

Aranyérmet szerzett a DEAC jégkorongcsapata a hétvégén a gyergyószentmiklósi Gyilkos-tó Kupán. Az egyetemi csapat mindhárom riválisát legyőzte, közöttük két Erste Ligás csapatot. A DEAC a pénteki, első találkozóján 5-1-re nyert a Csíkszereda ellen, majd szombaton hosszabbítás után 3-2-re győzte le a Gyergyói HK-t. A debreceniek vasárnap végül igen magabiztosan, 8-1 arányban múlták felül a Steaua Rangers legénységét.

David Musial vezetőedző a szép győzelem után azt mondta, nagyon jó tornát sikerült játszaniuk, kiváló ellenfelek ellen.

– Különösen pozitív számunkra a remek tapasztalat mellett, hogy győzelmeket is sikerült szerezni, és egyben a tornát megnyerni. A viadal végére kijött a fáradtság a srácokon, hiszen a felkészülés utolsó időszakában öt nap alatt négy meccset is játszottunk. Természetesen még mindig vannak olyan elemek, amiken javítani szeretnénk, de motiváltan várjuk a szezon kezdetét a jövő héten. Emellett ezúton is szeretném megköszönni a támogatást a szurkolóknak, hiszen ismét, még idegenben is megtapasztalhattuk, hogy mennyien is vannak mögöttünk – üzent a drukkereknek a cseh-német vezetőedző.

Labdarúgás – győzelem a GYAK ellen

Megszerezte első győzelmét az NB III. keleti csoportjának új kiírásában a DEAC labdarúgócsapata. Az ellenfél a Gyöngyösi AK volt, amelyet 4-1-re múltak fölül Nagy Róberték vasárnap délután a Dóczy utcán. Mieink Kerekes, Karikás és Sidibe találatával, illetve Dávid öngóljával győzték le magabiztosan ellenfelüket, és a 12. helyre léptek előre a tabellán.

Fotó: unideb.hu

A látottakat Sáfár László vezetőedző értékelte.

– A két korai gólunk túlzottan is megnyugtatott bennünket, és idomultunk a lassú játékhoz. A büntetőnél a kapusunk extra bravúrt tudott bemutatni, ami óriási lökést adott neki és a gárdának is. Miután tíz főre fogyatkoztunk, kicsit át kellett alakítanunk a hadrendünket, Máté Péter és Luis Ramos személyében védekező típusú játékosok érkeztek a pályára, mindketten jól szálltak be a meccsbe. A folytatásban okosan kihasználtuk, hogy az ellenfél mindenáron egyenlíteni szeretne, és a kontráinkkal lezártuk az összecsapást – mondta Sáfár László.

A megyei pontvadászatban érdekelt csapataink is pályára léptek vasárnap. A DASE 1-1-es döntetlent játszott a Derecske ellen a Böszörményi úti campuson, míg a DEAC II 3-0-ra alulmaradt a Hajdúszoboszló vendégeként.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA