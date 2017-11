DEAC: akarták és megcsinálták

A DEAC kosárlabdázói a Jászberény, a MAFC és a Paks után a Kaposvár skalpját is felrakhatják a dicsőségfalra. Berényi Sándor tanítványai a somogyi csapat otthonában sokáig szoros mérkőzést vívtak, az ütközetet az utolsó felvonásban tudtak maguk javára fordítani Molnár Andrásék. A 75–69-es sikert követően a Debrecen fellépett a táblázat hatodik helyére.

Nem mi számítottunk a szombati összecsapás esélyeseinek, ennek tükrében kijelenthetjük, bravúrgyőzelmet arattunk.”

Így kezdte a beszélgetést Farkas Attila, majd folytatta: – Jó napot fogtunk ki, szerencsére támadásban és védekezésben is meg tudtuk valósítani a vezetőedző elképzeléseit. A dobószázalékunk az első félidőben nem volt az igazi, ám a második játékrészben ebben is tudtunk javulni. Nem engedtük, hogy a vetélytársunk leszedje a támadó lepattanókat, ez volt a sikerünk egyik kulcsa. Úgy éreztem, jobban akarjuk ezt a győzelmet, mint az ellenfelünk. A kaposváriak meglehetősen indiszponáltan kosárlabdáztak, ezt alátámasztja, hogy huszonkét triplakísérletükből csupán kettő bizonyult sikeresnek – mutatott rá a 30 éves játékos, aki a hétvégén tizenkét pontot, illetve kilenc lepattanót tett a közösbe.

A sérülés már a múlté

Farkas az idény elején nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, ugyanis a derekát fájlalta.

– Egy sérülés sosem jön jókor, főleg nem a bajnoki rajt előtt. Nehéz volt kívülről figyelni a srácokat, de tudtam, nekem az a legfontosabb, hogy egészséges legyek, és minél hamarabb visszatérjek a pályára. Hála az égnek nem volt komolyabb bajom, jelenleg már százszázalékos állapotban vagyok. Egyre több lehetőséget kapok, amellyel igyekszek élni. A formámat és a fizikumomat tekintve is meccsről meccsre lépkedek előre, Kaposváron is kiválóan éreztem magam a parketten – árulta el a Hajdú-bihari Naplónak a hajdúsági egylet magasembere.

A debreceniek szombaton 17 órától a Falcóval csapnak össze az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Az előjelek alapján egyértelműen a vendégekre nehezedik az esélyesség terhe, de Ivan Lilovék nem feltett kézzel várják a Vas megyeieket.

– Nem titok, hogy a pontvadászat egyik legerősebb gárdája érkezik majd hozzánk. A szombathelyiek hasonló nívót képviselnek, mint a Körmend. Még a kispadról is kiváló képességű embereket küldhet be a vezetőedző. A mi játékunk alapját a védekezés adja, ha ez kifogástalanul működik, valamint három-négy ember támadásban is extrát tud nyújtani, nem tartom elképzelhetetlennek az újabb bravúrt – mondta Farkas Attila.

HBN-BÁ

