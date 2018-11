DEAC: akadozott a gépezet, egy ponttal kellett beérni

Nem ígérkezett könnyű mérkőzésnek a DEAC és a DAB péntek esti összecsapása, bár a hazai szurkolók természetesen győzelmet vártak a csapatuktól. A mieink dolgát nehezítette, hogy Novotny sérülése nem jött rendbe, a vendégek oldalán viszont nem találtunk komoly hiányzót. A debreceniek cserepadjánál először köszönthettük másodedzőként György Józsefet, az ificsapat vezetőedzőjét – számolt be róla a cívisvárosiak honlapja.

A vendégek többet kezdeményeztek

A találkozó elején rendesen bekezdtek a küzdő felek. Már 01.14-nél kirótták az első kisbüntetést, késői ütközés miatt Kafka került a büntetőpadra. Keményen megnyomta az emberelőnyt a vendégcsapat, Hetényi Zolinak már a 14. másodpercben akadt védeni valója. Egyenlő létszámban többet kezdeményeztek a mieink, a 4. percben szép támadás futott végig a pályán, többször is célba vettük Garbacz kapuját, végül Salló átadását Turcotte vágta be. Egyre veszélyesebben hokizott a vendégcsapat, a 10. percben úgy tűnt, hogy a pakk túljut Hetényi Zolin, aztán mégiscsak a kapu fölé ütötte. 10.47-nél gyors debreceni ellenakció végén Márton Koppány passzát Kuleshov váratlanul ellőtte, a korong beakadt, növeltük az előnyünket. 11.32-nél Azari kezdte zaklatni Turcotte-ot, mivel Hugo sem ijedős fajta, végül mindketten a büntetőpadon kötöttek ki. A 13. percben az újvárosi támadók üresre játszották magukat, a DEAC hálóőre azonban óriásit védett. 13.39-nél Kovács Bronsont állították ki, a másik oldalon Dubek, majd Tóth Gergely került a büntetőpadra, az állás azonban nem változott. 18.28-nál fogás miatt Sillónak kellett elhagynia a jeget. 19.59-nél kihagyott a hazai védelem, a finn légiósok akciójából Turtiainen kaparta be a korongot. Több, mint bosszantó volt, hogy a találat néhány tizeddel a dudaszó előtt esett. Az első harmadban összességében többet kezdeményeztek a vendégek.

Sok helyzet

A 2. játékrészt a DAB kezdte valamivel élesebben. 21.52-nél mégis az egyetemisták növelték az előnyüket; Turcotte vendégkapu mögül visszatett korongját Kovács Bronson lőtte be. 22.50-nél megint nem figyeltek a védőink, két újvárosi csatár maradt tisztán, végül az exdebreceni Saluga rontotta el a hazai szurkolók örömét. A 25. perctől sorozatban jöttek a kiállítások; előbb Antal Arnold játékkésleltetés okán, majd a túloldalon Erdélyi és Jabornik ült ki. Az emberelőnyös szituációt azonban nem sikerült gólra váltani, pedig több, mint fél percet dupla fórban is játszhattunk. 28.03-nál a mieink kerültek hátrányba, túl sok játékosunk volt a jégen. 30.44-nél elléphettünk volna az Acélbikáktól; a kitörő Sillót Hruby kaszálta el a kapussal szemben. A büntetőlövést a sértett végezte el és Garbacz Mátét találta telibe. A kihagyott büntető után folytatódott a kiállítás-párbaj, előbb Jabornik, majd Kuleshov kapott kényszerpihenőt. A harmadból hátralévő időben oda-vissza játékot láthatott a közönség, sok helyzettel, jó kapusteljesítménnyel mindkét oldalon. A kapura lövéseket 27–15 arányban a DAB nyerte.

Hosszabbítás döntött

A 3. harmadot a korábbiaknál valamivel agresszívebben indították a mieink, mindkét félnek akadtak helyzetei. A 6. percben Oula Uskit arcon találta egy korong, aki vérző sérülést szenvedett, pályatisztítás miatt percekig állt a játék. A vendégjátékos mindenki örömére a saját lábán hagyta el a pályát. 47.04-től Mestyán, négy perc múltán Izacky került a büntetőpadra, az állás azonban nem módosult. 53.06-nál Behalt is kiszórták, de a mieink veszélyes kontrákat vezettek emberhátrányban. Sajnos ráfizettünk; a támadók nem értek vissza időben, Turtiainen keresztpasszából Franssila kiegyenlített. Röviddel később egy ütközés során Kafka súlyosan megsérült, egy ideig úgy tűnt, hordágyra is szükség lesz. A cseh támadót végül letámogatták, az incidens azonban érthető módon a mieinket viselte meg jobban. Várható volt, hogy mindez a hosszabbításban érezteti majd negatív hatását. A 3 a 3 elleni játékban 60.38-nál korongot vesztettünk, két újvárosi játékos maradt tisztán, szemben Hetényi Zolival, végül Huovinen szerezte meg csapatának a bónusz pontot.

Nem volt elégedett

Küzdelmes mérkőzést vívott egymással a két együttes. A debreceni gárda keményen harcolt, de a csapatjáték nem működött a megszokott olajozott módon. Akadtak koncentrációs problémák, emellett büntetőlövést hagytunk ki, emberelőnyök maradtak kihasználatlanul. Mindez együttesen túl sok volt egy olyan komoly játékerőt képviselő csapattal szemben, mint az Acélbikák.

David Musail vezetőedző nem volt elégedett csapata teljesítményével: „A közönség számára ez egy jó meccs volt, igaz akadtak hullámvölgyek. Voltunk két gólos előnyben is, ám a Dunaújváros vissza tudott kapaszkodni. Ennek az lehetett az oka, hogy ezen a találkozón nem igazán tudtunk csapatként működni. Néhány játékos egyszerűen nem ébredt fel a mérkőzésen, így nem tudtunk együtt játszani. Nyilván hiányzott Dominik is, de hogyha ez a néhány játékos nem koncentrál eléggé, akkor nem tudunk jól teljesíteni. Lehet, hogy jó a keretünk, de ettől függetlenül mindenkinek száz százalékot kell nyújtani.”

A DEAC vasárnap 18.30-tól a Vasast fogadja a Debreceni jégcsarnokban.

A tények

DEAC– Dunaújvárosi Acélbikák 3–4 hu. (2–1, 1–1, 0–1, 0–1)

Gólszerzők: Turcotte, Kuleshov és Kovács Bronson, illetve Turtiainen, Saluga, Franssila és Huovinen

