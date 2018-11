DEAC: a végén is ott kell lenniük fejben

Nagy skalpot ejtett el múlt hétvégén a DEAC élvonalbeli kosárcsapata: Berényi Sándor tanítványai a tavalyi ezüstérmes Falco KC Szombathely ellen, a bajnokság 6. fordulójában 95–88-as sikert értek el, ezzel igen nagy meglepetést okozva.

Ezúttal szombaton 16 órától a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj otthonában van jelenésük a debrecenieknek, akiknek kellő önbizalmat adhat a Szombathely legyőzése az újabb kőkemény ütközet előtt.

– Természetesen nagyon örültünk a sikernek, amely sokakat meglepett. Mindenki felszívta magát arra az ütközetre, alaposan felkészültünk a szombathelyiekből. Egy olyan top csapat ellen nehéz végig koncentráltnak lenni, voltak is kisebb hullámvölgyek, de csak ott tudtunk maradni végig fejben – erre lesz szükség ezúttal is! – hívta fel a figyelmet Bognár Kristóf, a DEAC csapatkapitánya.

Ütős keret

És valóban, nagyon oda kell tenni magát a cívisvárosi csapatnak szombaton, ha eredményes akar lenni, hiszen a címvédő komoly játékerőt képvisel. A Szolnok első hat bajnokijából ötöt megnyert, ráadásul hazai pályán még hibátlan. Az Olaj játékoskerete nemzetközi szinten is megállja a helyét, ezt bizonyítja, hogy nemrég jutottak tovább a FIBA Europe Cup első csoportköréből. A keretükben több hazai válogatott is található, ráadásul náluk van a honi mezőny legerősebb légiós állománya.

A DEAC-ban bemutatkozhat az új igazolás, Ivosev Tamás is, aki a 2013/14-es szezonban Szolnokon is megfordult.

– A bajnokesélyes otthonában vendégszereplünk, kielemeztük a játékukat, próbáljuk majd megnehezíteni a dolgukat. Szeretnénk egy szoros meccset vívni ellenük, amelyen ha végig koncentráltak tudunk maradni, akár egy újabb meglepetést is okozhatunk. Ugyan szeptemberben játszottunk ellenük egy felkészülési találkozót, azonban akkor több meghatározó játékosuk is hiányzott, így abból az összecsapásból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni – vélekedett a kosaras, aki hozzátette, úgy érzi, kezd összeállni csapatuk, a Szeged és a Szombathely ellen is már közel azt tudták mutatni, amire valójában képesek, ezen az úton kívánnak továbbmenni.

