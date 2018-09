DEAC: a pénteki meccs is nagyon kemény lesz

A Fejér megyei társulat kedden debütált az idei ERSTE Ligában és a mieinkhez sokban hasonlító meccset vívott a Hokiklub Budapest csapatával. A fővárosiak 40 percig vezettek, a fehérvári legénység csak hosszabbításban tudta megfordítani az eredményt, Jack Lewis két találatának köszönhetően. A DEAC-hoz hasonlóan a fehérvári együttesben is sok a fiatal, de az új vezetőedző, Kiss Dávid keretében a magyar felnőtt válogatottat megjárt játékosok és tapasztalt tengerentúlról érkezett légiósok is megtalálhatók. Elsődleges céljuk az elődöntőbe jutás, ami reális elvárás, tekintettel a játékoskeretük színvonalára. A DEAC játékosainak vállát nem nyomja hivatalos eredménykényszer, Dave Musial vezetőedző és a kerettagok is a rájátszásba kerülésben látják a szezonban elérendő optimális célt. Adva van tehát két ambiciózus fiatal gárda, két sikeresen abszolvált főpróba, így minden együtt áll ahhoz, hogy a péntek esti előadás is magas színvonalú és izgalmas legyen.

David Musial vezetőedző így nyilatkozott a pénteki derbivel kapcsolatban. – Tegnap megnéztünk néhány részletet a Fehérvár KMH elleni meccséről, hogy minél több információt begyűjthessünk róluk. A mi előző ellenfelünk, a Vasas egy nagyon defenzív játékot mutatott, főként a védekezésre összpontosított. Lényeges különbség ehhez képest, hogy a Fehérvár ellen azért nagyon komoly, szervezett akciókra kell majd felkészülnünk, ám pontosan tudjuk, hogy hogyan kell majd ezt kezelni. A legfontosabb, hogy vállaljuk fel a kemény ütközéseket, és emellett egyszerű játékot játsszunk. Szintén az előző meccsünkből tanulva azt fogom kérni a srácoktól, hogy jóval több lövést tegyenek a kapura. Fontos, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani – hangsúlyozta a kiváló tréner.

