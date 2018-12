DEAC: a listavezető Csíkszereda az ellenfél

Az SC Csíkszereda csapata vendégeskedik csütörtökön 18 órától a Debreceni Jégcsarnokban. Várhatóan a gyergyói találkozó is izgalmas lesz, de ami minket most elsősorban foglalkoztat, az a DEAC és a Szereda következő összecsapása.

Ebben a szezonban eddig háromszor találkozott a két együttes az Erste Ligában. Az első összecsapásra még szeptember végén, Csíkszeredában került sor, és egygólos hazai győzelemmel ért véget. Az október 19-i, debreceni derbit megint az erdélyi gárda nyerte, ismét egy góllal, és ezúttal is az 56. percben dőlt el a csata a csíkiak javára. Egy héttel később Szeredában alaposan visszavágtak a mieink, 4–0-ra nyertek, Németh Attila két találatot jegyzett, Novotny emberhátrányban szerzett gólt, a válogatott keretben ismét helyet kapó Hetényi Zoltán pedig shutoutot ért el – számolt be róla a DEAC honlapja.

Nem verhetetlenek

A papírformát tekintve most nem a cívisvárosiaknak áll a zászló. A mieink nincsenek éppen csúcsformában, a legutóbbi négy meccsükből háromszor is vesztesen kellett elhagyniuk a pályát, ezek közül a Vasas elleni vereség volt a legfájdalmasabb. A csíkiak mérlege jóval kedvezőbb, ők négyből háromszor nyertek, többek között az FTC ellen, bár hétfőn otthon kaptak ki három góllal a brassóiaktól. Ez is bizonyítja, hogy a csíki alakulat sem verhetetlen, de játékerő és tapasztalat tekintetében nagyon erős, nem véletlenül áll a bajnokság első helyén.

A DEAC győzelméhez feltétlenül bravúr kell/kellene, különösen az elmúlt időszak tükrében. A bravúr azonban nem a lehetetlen kategóriájába tartozik: amire ehhez feltétlenül szükség van, az a kihagyások nélküli, fegyelmezett és kemény védekezés, a kreatív támadójáték és azok az akarati tényezők, amelyek az utóbbi időben néha bizony hiányoztak a mieink repertoárjából.

A csütörtök esti csata után pedig nem pihenhet sokat a hajdú-bihari gárda, hiszen pénteken újabb találkozó vár Hetényiékre, hiszen 19 órától az EV Vienna Capitals II. együttese érkezik a Debreceni Jégcsarnokba.

HBN

