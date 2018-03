DEAC: a legnagyobb egyetemi sportklub

Több mint ezer fiatal és idősebb versenyez a DEAC színeiben – a hagyományos fekete-fehér összeállításban –, így az igazolt sportolói száma alapján Magyarország legnagyobb egyetemi sportklubja a Debreceni Egyetem Atlétikai Club. Az 1919 nyarán alapított DEAC országosan egyedülálló mentorprogramjával, modern infrastruktúrájával és újszerű kezdeményezéseivel ma már minta a hazai felsőoktatásban. 15 szakosztályában a hagyományos labdajátékok mellett akár a strandfocit, a bridget, a cheerleadinget vagy éppen a vitorlázást is kipróbálhatják a fiatalok, sőt az ország első felsőoktatási e-sport szakosztálya, a DEAC-Hackers is itt működik! A klub több csapata tagja a hazai élvonalnak: a férfi kosarasok, futsalosok és röplabdázók egyaránt a legmagasabb szinten versenyeznek, emellett stabil résztvevői a másodosztálynak a férfi kézilabdázók és floorballosok, valamint a női futsalosok is. Az egyetemi klub futballcsapata igazi bravúrt végrehajtva jutott fel nemrég az NB III-ba. A fiatalabb szakosztályok is szép eredményeket érnek el, a cheerleader lányok például országos bajnokok. Sikert sikerre halmoznak tehát a hallgatók a klub Ernest Hemingway-től kölcsönzött mottója jegyében:

A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”

Pillantson be Ön is a küzdelmek és a sikerek, a DEAC világába!

