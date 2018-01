DEAC: a bajnok látogat Debrecenbe

A bajnoki címvédő Alba Fehérvár együttesét fogadja az Oláh Gábor utcán a DEAC a bajnokság 16. fordulójában. A szombaton 17 órától kezdődő találkozón bemutatkozhat a debreceniek új igazolása, Keron DeShields is.

Mindenki bevethető

Berényi Sándor, a debreceniek vezetőedzője abban a kiváltságos helyzetben van az alapszakasz kétharmadához közeledve, hogy előreláthatólag, a szezon során először, mindenki bevethető lesz a csapatából. Isaiah Armwood és Jahmal Jones felépült kiesebb sérüléséből, ráadásul a héten a kötelező orvosi vizsgálaton is átesett Keron DeShields is pályára léphet. Az elmúlt héten egy távozója is volt a csapatnak, Fazekas Csaba visszatért nevelőegyesületéhez Nyíregyházára.

– Keron érkezése bizonyára új impulzusokat ad majd, ez már az eddigi edzéseken is látszott. Ő olyan kosaras, amilyen még hiányzott a játékunkból, nagyon sokat várunk tőle, reméljük, hogy sikerül beváltania a hozzá fűzött reményeket.

Nagyon várjuk már a mérkőzést, a bajnokcsapat ellen mindig nagy élmény játszani, reméljük sokan fognak buzdítani minket a helyszínen is”

– vélekedett a csapat másodedzője, Kovács Adrián.

A DEAC a bravúros szezonkezdet után az elmúlt hetekben kissé megtorpant, ám a 6-9-es mérleg még mindig bizakodásra adhat okot. Az Alba Fehérvár ezzel szemben bombaformában van, legutóbbi tíz mérkőzéséből kilencet megnyert, így a gyengébb rajt után már ott loholnak a Szolnok-Körmend-Falco hármas nyomában. A sikerekben nagy szerepet játszik az egykoron Debrecenben is kosárlabdázó Lóránt Péter, aki sérüléséből felépülve igazi vezére csapatának.

– Elképesztő formában vannak mostanában, nagyon erős a játékosállományuk. Készültünk belőlük, tudjuk, nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent megteszünk, hogy jó mérkőzést vívjunk ellenük. A múlt héten csütörtökön játszottunk, így egy kicsivel több időnk volt magunkkal is foglalkozni, igyekszünk a meccsen kijavítani a hibáinkat. Mivel az Alba szerdán még nemzetközi mérkőzést játszott, ezért talán kicsit fáradtabbak lesznek, valamint belőlünk sem volt idejük annyit készülni. Összességében közönségszórakoztató és látványos mérkőzésre számítok – zárta szavait az utánpótlás játékosként Székesfehérváron pattogtató szakember.

HBN

