De jó volna polgárőrnek állni!

– A tábort, amely első alkalommal a mi kezdeményezésünkre és ötleteink alapján valósult meg, azért hoztuk létre, hogy az ifjú polgárőröknek – megköszönve az egész éves munkáját – többnapos lehetőséget biztosítsunk a játékos tanulásra, a kikapcsolódásra és a rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, a polgárőrség tevékenységének mélyreható megismerésére – fogalmazott a táborról Balogh László, az Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke.

Az értékelés megerősített

– Eleinte a különböző településekről érkezett fiatalok jól láthatóan bizalmatlanok voltak egymással, de a közösen végzett játékos vetélkedők, kirándulások, sport igazi közösséggé kovácsolta a gyerekeket, így sokat tanulhattak egymástól a felnőttek irányítása nélkül is.

Fotó: Balogh László

Nagyon sok szervezőmunka van egy ilyen tábori programban, a polgárőr pedagógusoknak is éppen a vakáció idejére esik, de az egymás közötti beszélgetések, értékelések megerősítettek bennünket, hogy nagyon jó ötlet volt járási szinten megszervezni a tábort, és a jövőben is azon leszünk, hogy tovább folytatódjon az ebesi polgárőrök kezdeményezése. A táborozókkal sokat beszélgettünk, a váratlanul feltett kérdésekre adott válaszokból csak a megelégedés, a köszönet hangja tükröződött vissza. Azt mondhatom, hogy az ebesi tábor jól sikerült, szinte ki sem léptünk a település határáról, mégis színvonalas programokat tudtunk nyújtani a táborozóknak. Persze a segítőink is „házhoz jöttek” és nagyszerűen alkalmazkodtak a körülményekhez, mindezt azért, hogy jól érezzék magukat a gyerekek és közlekedési, bűnmegelőzési ismereteik tovább gyarapodjanak, segítő felnőtt váljon belőlük – folytatta.

Értékek megismerése

A Balatonszárszóról, Székelyhídról, Nádudvarról, Nagyhegyesről és Ebesről érkező ifjú polgárőrök és kísérőik 47-en vettek részt a tábor programjaiban. A színes szakmai elméleti és ügyességi programokat a honvédség, a Kulturális Kft., a rendőrség, a katasztrófavédelem, a hagyományőrzők és polgárőreink tevékeny részvételével valósították meg.

Balról Kása Sándor táborvezető, Mezei László alpolgármester, Szabóné Karsai Mária polgármester, Bodó Sándor államtitkár, dr. Gali Sándor ezredes, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetője, Balogh László, az Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke, a tábor főszervezője, Barta Imre, a Nádudvari Polgárőr Egyesület elnöke, járási koordinátor | Fotó: Balogh László

Mindezek mellett fontos célul tűzték ki, hogy az ifjú polgárőrök megismerhessék településüket, értékeiket, ezért Ebesen több helyszínen valósítottak meg a programokat. A pihenésre, kikapcsolódásra is jutott idő, sportprogramok, kerékpártúra, éjszakai kalandtúra, bográcsolás, kolbászsütés valósult meg, amelyet a nádudvari gyógyfürdőzés tett teljessé – áll a polgárőrök közleményében.

