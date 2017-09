David Gilmour pompeji koncertfilmje csütörtöktől a hazai mozikban

“Az előző turnén csodaszép helyeken játszottunk világszerte, volt közöttük néhány ókori amfiteátrum is. Amikor a 2016-os koncerteket terveztük, valaki a stábból bedobta, miért nem próbáljuk meg újra Pompejiben? Voltak kétségeink, engedélyezni fogják-e, de úgy gondoltuk, egy kísérletet megér” – idézte fel egy interjúban David Gilmour.

A történet szálai 45 évvel ezelőttre, 1971-re nyúlnak vissza, amikor Adrian Maben rendező kitalálta, mi lenne, ha filmre vennék, amint a Pink Floyd a Vezúv alatt a pompeji amfiteátrumban játszik, közönség nélkül. A terv meg is valósult, a különleges filmbe a koncertképek mellett bekerültek azok a felvételek is, amelyeken a zenészek a vulkanikus tájon járkálnak és bevágtak bugyborékoló, gőzölgő és ömlő láváról készített anyagot is.

A Pink Floyd aktív korszaka 1995-ben lezárult (az utolsó tíz év már a Gilmour mellett szintén meghatározó Roger Waters nélkül), Richard Wright billentyűs pedig 2008-ban elhunyt. Gilmour és Waters szólóelőadóként túl a 70-en is óriási sikerrel koncertezik a világban, Waters A Fal című koncertfilmjét két éve mutatták be a mozik.

David Gilmour 2015-ben Rattle That Lock címmel szólólemezt jelentetett meg, amit a rá következő évben turné követett, különleges helyszíneken, de ezek közül is kiemelkedett Pompeji, ahol tavaly július 7-én és 8-án lépett színpadra zenekarával. A két estéből Gavin Elder rendezésében készült 4K minőségű film, amely ezen a héten világszerte több mint kétezer moziban debütál.

Pompeji ókori római romváros Nápoly közelében, amelyet a Vezúv kitörése pusztított el Kr. után 79-ben. A hatalmas hamu- és lapillitömeg teljesen betemette a várost, ám alatta a holttestek és az épületek csodálatos épségben maradtak fenn.

A David Gilmour: Live At Pompeii megőrizte a Pink Floyd-koncertek monumentális audiovizuális jellemzőit, ismerős például, hogy a lézerek és pirotechnikai trükkök mellett egy hatalmas köríves vászonra vetítettek a háttérben. A film a turnét megelőző brightoni próbákon készült felvételekkel indul, a gitáros elmeséli, hogyan állt össze zenekara, amelyben számos ismert session muzsikus kapott helyet. Közöttük volt Chuck Leavell, az Allman Brothers Band egykori billentyűse, a korábban Robbie Williamsszel, Madonnával vagy Paul McCartneyval együtt dolgozott Chester Kamen gitáros, a nyolcvanas-kilencvenes években a Pink Floyddal is színpadra lépett Guy Pratt basszusgitáros vagy a másik billentyűs, Greg Phillinganes, aki Stevie Wonder, Eric Clapton és a Toto produkcióiban működött közre.

A mostani és a 45 évvel ezelőtti műsor között csak egy közös pont van, a One of These Days, persze Gilmour dallistája nagyon erős: az elhangzó huszonkét szám között szerepelnek a Pink Floyd-életmű legfontosabb darabjai (köztük a Wish You Were Here, a Money, a Shine On You Crazy Diamond, a Run Like Hell és a Confortably Numb), valamint a legutóbbi két szólóanyag, a 2006-os On An Island és a 2015-ös Rattle That Lock legjobb pillanatai.

Gilmour sok-sok év után játssza újra élőben a The Great Gig in the Sky-t, amely főhajtás a Floyd néhai billentyűse, Rick Wright emléke előtt.

A koncertanyag szeptember 29-én jelenik meg CD, LP, digitális letöltés, DVD és Blue-ray formátumban a Columbia Records/Sony Music gondozásában.

A film Magyarországon – egy időben a világpremierrel – csütörtöktől látható a filmklasszikusok újrabemutatására és színpadi produkciók moziközvetítéseire specializálódott Pannonia Entertainment forgalmazásában.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA