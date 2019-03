Daruvonulás filmen, mesében és applikáción

© Fotó: Derencsényi István

Hortobágy – A darvak vonulásának látványa a gyerekeknek is nagy élmény. Ezt most mesefilmen is átélhetik a legkisebbek: a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Kecskeméti Rajzfilmstúdió együttműködésében – óvodások és kisiskolások számára – pályázati forrásból készült el Hortobágyi darumese címmel egy rajzfilm, mely játékosan tanítja a kicsiket a természeti értékek megóvására.