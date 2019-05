Darabokban szállították el a kiállított ágyút

A tárlathoz kapcsolódó foglalkozáson 479 gyermek vett részt. A múzeumpedagógusok kérésre kihelyezett foglalkozásokat tartottak a Szoboszlói úti Általános Iskolában, összesen 382 gyermeknek, 2-8. osztályig. Mintegy 861 fő látta a kiállítást három hét alatt. A tárlatot a Debreceni Református Kollégium Oratóriuma előtt lehetett megtekinteni.

Fotó: Debreceni Református Kollégium Múzeuma

A kiállítási tárgyak április elején visszakerültek helyükre, így az az ágyú is, amelyet az 5. Bocskai István Lövészdandár csapatmúzeuma bocsátott a Kollégium Múzeumának rendelkezésére. Az ágyút súlya miatt darabokban szállították el, melyről csatoltan felvételeket is találtok – számolt be a Debreceni Református Kollégium Múzeumának sajtórefense.

