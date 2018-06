Dánielfy Gergő zenekarával lép fel Hajdúszoboszlón

Mits Marci, Budai Levente, Farsang Gergely, Földi Áron, no és persze Dánielfy Gergő – ebben a zenekari felállásban bontogatja tovább szárnyait a debreceni énekes, aki Azt mondtad című szerzeményével sokak szívébe lopta be magát A Dalban. A közelmúltban alapított Dánielfy Gergő és az Utazók már egy videoklippel is jelentkezett.

– A Ne félj című szám és az Azt mondtad között nem túl nagy a kontraszt, de a júliusban megjelenő albumon több pörgős szám is lesz. Ez amolyan „limonádé mellett szürcsölgetős” dal. A zenekar most közös erővel arra törekszik, hogy egyre nagyobb sikereket érjen el – mondta el Dánielfy Gergő, kitérve arra, hogy a közös próbák megvalósítása közel sem könnyű feladat.

Minden kezdet nehéz

Az öttagú zenekar két tagja debreceni, míg hárman székesfehérváriak. A próbák többnyire Budapesten vagy Székesfehérváron zajlanak, ha sikerül összehangolni a tagok szabadidejét. Gergő továbbra is a Kaposvári Egyetemen tanul, tervei szerint szeretné a színészkedést is felerősíteni az életében az éneklés mellett. Annyi biztos, hogy nyárra már sok felkérést kaptak a fiúk. A zenekar szombaton debütál Kaposváron egy jótékonysági koncerten, vasárnap pedig Hajdúszo­boszlón állnak színpadra a srácok. Gergő elmondta, nagyon izgulnak, hiszen minden kezdet nehéz, de minden erejükkel azon lesznek (vannak), hogy ne okozzanak csalódást a közönségüknek.

VK

