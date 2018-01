Dalidó: kicsik és nagyok együtt örvendezhetnek

Alig ocsúdott fel Debrecen az adventi és a karácsonyi eseményekből, máris folytatódnak a különleges programok a városban, a Dalidó kétnapos rendezvényen. Szombaton a Kölcsey Központban és a Baltazár Dezső téren, vasárnap a Vojtina Bábszínházban ígérkeznek lebilincselő farsangköszöntő programok. Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a Dalidót beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón a Kölcsey Központban elmondta, a cívisváros sokat ad évszázados értékeire.

Ezért élesztettük fel e rendezvény hagyományát 2013-ban, s immár hatodik alkalommal tartjuk meg.”

Debrecennek rendkívül nagy kézműves hagyományai vannak. A 17–18. században a debreceni kézművesség európai szintű termékeket állított elő, és a nemzetközi vásárokon is képviseltette magát. Ezek a tradíciók megvannak ma is, részben a kézművesek, a népi iparművészek tevékenységében, részben pedig a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) által, mely a modern kézművesség képviselője – fejtette ki az alpolgármester.

Fotó: Matey István

Hozzátette, mindez beilleszkedik a cívisváros kulturális koncepciójába, valamint az Európa Kulturális Fővárosa pályázatba is, mely részben az évszázados kézműveshagyományokon alapul. – A mai digitalizált világunkban a kézzel való működés, az alkotás folyamata hihetetlen mértékben felértékelődik, hiszen a manuális tudás egy olyanfajta adottság, melyet lehet fejleszteni. Szeretnénk, hogy ez megmaradjon, és tovább fejlődjön itt, Debrecenben – mondta Komolay Szabolcs.

Immáron a hatodik

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője így kezdte meg gondolatait:

Hat éve még nem is gondoltuk, mennyire szükségszerű lesz ez a rendezvény, mely a kultúra és a gazdaság összekapcsolódását fémjelzi.”

Fotó: Matey István

– Ízelítőül elmondta, szombaton 10 órától idén is a Langaléta Garabonciások nyitják a Dalidót vásári komédiával a Kölcsey Központban. A gólyalábasokat követően az Alma Zenekar lép fel a Nagyteremben. Tagjai sokak örömére a Hortobágy szépségeit is megéneklik. A koncert után nagyszabású jelmezverseny kezdődik, melyen legötletesebb résztvevők jutalomban részesülnek. Délután A rendíthetetlen ólomkatona című táncmesét, egy tankönyv költészetformáló erejét – A köztünk élő Arany János című kiállításban –, valamint az Asszooony!!! című mesejátékot is megismerhetik a kedves látogatók a CsaVar Színház előadásában.

Kellemes masszázs

A Dalidón a hagyományokhoz hűen a Debreceni Szakképzési Centrum intézményei is bemutatkoznak. – Debrecen fejlődésének kulcsa a jól képzett szakember. Ők pedig akkor lesznek azok, ha jó időben van pályaválasztás, és nemcsak véletlenül kezdenek el szakmát tanulni, hanem hosszú időn keresztül megérik bennük ez a döntés – mondta Tirpák Zsolt, a DSZC főigazgatója, hozzátéve, minden lehetőségben jövőt látnak, csakúgy, mint a Dalidóban. – Oldott térben és oldott körülmények között mutatkozhatnak be a szakmák, és mindezt játékos formában tehetik. Így az óvodástól a középiskolásig, illetve a szülők is megtalálhatnak egy-egy szeletet abból, hogyan is dolgoztak a régi mesterek – mondta Tirpák Zsolt, majd kitért arra is, hogy természetesen a szakmák modern elemei is figyelmet kapnak. – Az Irinyi portfóliója a balneoterápiával bővül, melyet szombaton jobban megismerhetnek. Egyrészt élvezhetik, milyen kellemes a masszázs, másrészt bepillantást nyerhetnek abba is, hogy milyen ezt a szakmát művelni. A vendéglátás és a felszolgálás színes élményeit a kereskedelmis tanulók hozzák el. Nagyon ütős a Bethlen megjelenése is, ők ezúttal hőlégballont építenek majd – sorolta a főigazgató.

Fotó: Matey István

Vasárnap a Dalidó programjai a Vojtina Bábszínházban folytatódnak: a Dorottya, vagyis A dámák diadalma a fársángon előadást lehet megtekinteni, de az érdeklődők részt vehetnek az állatok farsangján is. A színház programjaira előzetes regisztrációval lehet jelentkezni.

HBN

