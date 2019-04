Dajka ijedtében igazolt Újpestre

Bár szerinte nem hangzik túl jól, mégis 60 éves az egykori Loki-tréner, a jelenleg a Kisvárdát irányító Dajka László, aki ijedtében írta alá első átigazolási lapját, majd parancsszóra került a Honvédhoz, amelynek színeiben ötszörös bajnok lett. A szakemberrel a Nemzeti Sport beszélgetett.

Tatabánya helyett

A DVSC-t 2002-ben trenírozó Dajka az első igazolását az Újpesti Dózsához írta alá.

– Rakamazi gyerek vagyok, számomra akkor természetes volt, hogy Tatabánya lesz a célpont, hiszen Rakamazról Halász István és P. Nagy László is a bányászvárosba került. Oda vágytam én is, ám az újpestiek megtudták, hogy a Testnevelési Főiskolára jelentkeztem, és már azon vettem észre magam, hogy a Dózsa akkori nagy hatalmú elnöke, Hólya István grandiózus méretű irodájában állok, és ijedtemben alá is írtam az átigazolási lapot. Amikor kijöttem, már tudtam, hogy hibáztam – nyilatkozta az edző, aki később parancsszóra került a Honvédhoz, de mára hálás ezért a sorsnak.

