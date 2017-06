Czibere: a nyári szünetben is folytatódik az ingyenes gyermekétkeztetés

Czibere Károly a Pest megyei város egyik általános iskolája étkezőjében tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a kormány még 2015-ben döntött a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről. A programnak köszönhetően 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatal részesülhet az iskolai szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, amennyiben a szülei igénylik.

Közölte, 2016. január 1-jétől az önkormányzatoknak kötelezően gondoskodniuk kell minden iskolai szünetben a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről, erre a célra idén 6,67 milliárd forintot különített el a kormány. Mindez csaknem a háromszorosa a 2010-es gyermekétkeztetési támogatásnak – fűzte hozzá az államtitkár.

Czibere Károly kitért arra is, hogy a kormány az ételek minőségét is fontosnak tartja, ezért a 2010-ben még 370 forintos egy adagra jutó támogatást tavaly már 570 forintra emelte. Az államtitkár szólt arról is, hogy az Országgyűlés a jövő évi költségvetésben 79 milliárd forintot biztosított az ingyenes gyermekétkeztetésre Földi László a térség KDNP-s országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a környék kilenc településén nagyjából 500-600 gyermek részesül az étkeztetésben, és az iskolabuszokkal a tanyás térségekben élőkhöz is eljuttatják az ételt.

Takáts László (Fidesz-KDNP), Cegléd polgármestere hangsúlyozta: a város már akkor is kötelezettségének érezte a gondoskodást a hátrányos helyzetű gyermekekről, amikor még csak pályázni lehetett ezekre a forrásokra.

– MTI –

