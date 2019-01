Curtis már nem haragszik Majkára

Kedves ismerősök és rajongók! Sajnos idő kellett ahhoz, hogy belássam a betegségem…

Bocsánatot kérek mindenkitől mindenért!!!

Ezen a héten befekszem egy rehabilitációs központba, hogy újra az igazi Curtist kapjátok (a januári fellépéseket holnap lemondom). Ui: Szeretlek Petike és mindenben igazad volt”

– írta Instagram-oldalán az újpesti rapper.

Mint arról korábban a Hajdú Online is beszámolt, augusztus végén szétváltak a sikeres duó, Majka és Curtis útjai. Akkor Majoros Péter egy Facebook-posztban vallott a Curtis drogproblémáiból eredő szakmai nehézségekről, miután a SZIN fesztiválon közölte, bár továbbra is barátjának tekinti és támogatja zenésztársát, ám többé képtelen együtt dolgozni vele. Bár eleinte Curtis (polgári nevén Széki Attila) nehezen viselte a történteket, majd kijelentette, hogy soha nem fog megbocsátani Majkának, most úgy tűnik, mégis hajlandó szembenézni a gondjaival és fátylat borítani a múltra.

