Cupido virtuális nyila

Az egyedülállók számára Magyarországon társ­kereső oldalak és a trendeknek megfelelően applikációk sokasága áll rendelkezésre. Különböző profilú társkeresők kínálják szolgáltatásaikat attól függően, hogy hosszú távú, komoly kapcsolatot vagy alkalmi párkapcsolatot keres-e a felhasználó. Rohanó világunkban egyre inkább felértékelődnek a gyors ismerkedési lehetőségek, hiszen leegyszerűsítik az egymásra találás folyamatát, használatukkal a személyes találkozás jobb esetben csak az értékrendünknek megfelelő személlyel jön létre.

Mielőtt komolyan belemerül valaki a tárkeresés efféle rejtelmeibe, fontos néhány praktikus dologra felhívni a figyelmet.

Első a biztonság

Regisztráció előtt el kell dönteni, hogy milyen jellegű kapcsolatot keresünk, ezzel megelőzve a későbbi ebből fakadó félreértéseket. Rengeteg pár mondhatja el magáról, hogy az internet világában találta meg élete szerelmét, azonban jó néhány negatív példa is áll előttünk.

Részesítsük előnyben a fizetős oldalakat, hiszen az anyagi áldozatvállalás egyfajta előszűrőt is jelent. Az ilyen oldalak többségének tartalmát rendszeresen moderálják, gondosan ellenőrzik biztosítva a gondtalan társkeresést. Soha ne adjunk ki bizalmas információt az első néhány levélváltás alkalmával lehetséges partnerünknek, hagyjunk időt a megismerési fázisnak!

Az előnyökről és a hátrányok

Alapvetően elmondható, hogy az internetes tárkeresés lényegesen több, a személyes igényünknek megfelelő potenciális partnerrel hoz kapcsolatba rövid időn belül. Ahhoz azonban, hogy a bőség zavarában ne vesszünk el, határozott elképzeléssel kell rendelkezni a keresett személy mindennemű jellemzőit illetően. A fizetős oldalak majdnem mindegyike készít személyiség- és „partnerigény” teszteket, némelyik tudományos alapokra helyezett kutatásokra támaszkodva. Ezek kitöltése alapján csak a személyes preferenciáink alapján szóba jöhető partnerek kerülnek ajánlott státuszba, így kerülhető el a túlzott mennyiségű partner közti unalomba fulladó válogatás. Természetesen a kitöltött, vagy ki nem töltött tesztek alapján ez magában hordozza a tökéletes partner elkerülésének veszélyét is, amennyiben a rendszer nem talál azonosságot. A legfontosabb előnye a személyes randevúkkal szemben, hogy mire arra sor kerül, a levélváltások után, majdnem pontos képet kaphatunk potenciális választottunk IQ és EQ hányadosáról, személyiségéről. Azonban azt ne felejtsük el, a jól működő párkapcsolatok elengedhetetlen kelléke a „kémia”, a személyes találkozás alkalmával kipattanó szikra, amely vagy van vagy nincs, s utóbbi esetben mit sem ér a tudományos alapokra helyezett válogatás.

Az oldalak típusai

Rengeteg oldal kínál a lazább vagy komoly kapcsolatra vágyóknak lehetőséget különböző célcsoportok alapján. Találkozhatunk a világhálón kifejezetten párkapcsolatban élőknek készült társkereső oldallal, de akár luxus élet iránti vágyunk kielégítéséhez is találhatunk partnert. Választhatunk regisztrációs helyet vallási hovatartozásunk, anyagi hátterünk, iskolai végzettségünk, hobbink de akár testalkatunk alapján is. Néhány magyar oldal rendelkezik külföldi társoldallal is, így amennyiben külföldi partnert keres valaki, a magyar weboldalakról egy kattintással léphet idegen ajkú területre.

HBN–KKM

Egy szűrési módszer a sok közül

Az egyik népszerű társkeresőoldal módszere egy matematikai modellen alapszik, amely a potenciális partnerek összeillőségét demográfiai adatok, személyes preferenciák és egy pszichológiai személyiségteszt alapján határozza meg. A számítások alapját a felhasználók által a személyiségtesztre adott válaszok képezik. A demográfiai adatok közé tartoznak a társkeresés szempontjából fontos alapadatok, mint például a nem, életkor, lakóhely, vagy az iskolai végzettség. A személyes preferenciák közé azok a kérdések tartoznak, amelyek egy hosszú távú kapcsolat kialakításában fontos szerepet játszanak. A pszichológiai személyiségteszt a „személyiség öt fődimenziója” modellen alapszik, amely a 90-es években a személyiségpszichológia legfontosabb és legismertebb koncepciója volt. Az itt feltárt személyi­ségjegyek meghatározzák két ember összeillőségét és kihatnak a hosszú távú kapcsolatra.

