Csütörtöktől már Berettyóújfaluig hajthatunk az autópályán

Eszerint az M35-ös autópálya Debrecen (481-es leágazópont) és az M35-M4 csomópontja közti útszakasz, beleértve a jelenleg még ugyancsak átadás előtt lévő M4-es egy részét is, csak 2019. január 1-jétől tartozik az útdíjköteles utak közé. Január 1-jétől azonban – hasonlóan a Hajdú-Biharban már évek óta használt M3-as és M35-ős sztrádaszakaszokhoz – ezek a gyorsforgalmi utak is díjfizetésesek lesznek.

Mint arról már korábban többször is írtunk, a tervek szerint halad Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának bővítése. Ennek a fejlesztésnek az egyik nagy nyertese Hajdú-Bihar, hiszen megyénkben egyszerre két autópálya is épült, épül. Az M35-ös Debrecentől immár Berettyóújfaluig ér, ugyanakkor elkezdődött az M4-es kivitelezése is, mégpedig két szakaszban. Ennek az első, csomóponti részét adják át várhatóan csütörtökön, míg a második ütemben Berettyóújfalu és Nagykereki közötti közel 27 kilométeres sztrádarészt 2019 végén vagy 2020 első negyedévében helyezik forgalomba.

Eltűnhet a „halmozottan hátrányos” jelző

– Szép karácsonyi ajándékot kapnak a hajdú-bihariak, de főleg a Biharban élők. Advent a várakozás időszaka. Nem vártuk hiába nagyon sokáig az autópályát, amely immár napokon belül megérkezik Biharba, és jelentősen befolyásolni fogja az autópálya 30-40 kilométeres körzetében élők életét, reményeink szerint pozitív irányba – eképpen vélekedett Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője az M35-ös és az M4-es sztráda napokon belül várható átadásáról. Az M4-es három kilométeres szakaszáról elmondta, hogy annak majd akkor lesz jelentősége, ha várhatóan 2020 januárra elkészül a Nagykerekiig tartó további 27 kilométeres része. Az elkészült rész ugyanis jelenleg még a „semmibe” visz.

Önkormányzatok, befektetők

– Reményeink szerint a vállalkozók a jövőben már nem hivatkoznak arra, hogy nem lehet elérni Berettyóújfalut és a környékét, a közlekedési infrastruktúra most már megfelelő – folytatta Vitányi István a sztráda előnyeinek taglalását. – Azt várjuk, hogy Biharban nőni fog a befektetői kedv, továbbá a Debrecenbe települő nagy ipari cégeknek történő bedolgozása is számításba jöhet a környékünkön, hiszen Debrecen, a repülőtér 12-15 perc alatt elérhető. Bihar a fejlődéshez lehetőséget kapott, a lehetőséget pedig meg kell tölteni tartalommal. A felemelkedéshez, a fejlődéshez vezető út államra eső részét elvégezte a kormány, most már az ott élőkön múlik, hogy ezzel mennyire tudnak élni. Abban bízunk, hogy a halmozottan hátrányos megjelölés erről a környékről el fog tűnni, meg fog szűnni az idejövő befektetők jóvoltából. Ebben óriási felelőssége van az önkormányzatoknak is, hiszen az önkormányzatok lehetnek a kistelepülések „motorjai” és éppen ezért számítunk a polgármesterek innovatív kezdeményezéseire és az itt élő vállalkozók aktivitására is.

