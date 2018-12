Csütörtöktől játsszák a mozik Goda Krisztina BÚÉK című filmjét

A baráti társaságot a válófélben lévő pszichológus, Aliz (Szávai Viktória) hívja meg, az ünnepi vacsorát a nőgyógyász Kristóf (Mészáros Béla) főzi, aki titokban szerelmes Alizba, és egyedül érkezik, akárcsak Aliz testvére, a kémiatanár Döme (Elek Ferenc). Az asztal körül ül még az ügyvéd-séf házaspár, Saci (Bata Éva) és Gábor (Hevér Gábor), valamint a családalapítás előtt álló macsó fotós, Márk (Lengyel Tamás) és gyógypedagógus menyasszonya, Fanni (Törőcsik Franciska) is.

A gondtalannak induló estét azzal akarják izgalmasabbá tenni, hogy mindenki az asztalra teszi mobilját, és akit hívnak vagy akinek üzennek, annak a többiek előtt kell válaszolnia. Az ártatlannak induló játék azonban alapjaiban kérdőjelezi meg egymáshoz fűződő viszonyukat.

“Azt éreztem, hogy ez nagyon jó kiindulópont: benne van az összes titkunk egy kis készülékben, és a játék arra ad lehetőséget, hogy visszavonhatatlanul kiderüljenek olyan igazságok, olyan hazugságok, amelyeket el akarunk hallgatni” – mondta a rendező az MTI-nek.

“Az egymásnak és a magunknak való hazudozás szét tudja verni a társaságot. A filmben barátságok és házasságok is megkérdőjeleződnek, bár nem minden kapcsolatot tesz tönkre az őszinteség, az életben sem és a BÚÉK-ban sem” – tette hozzá.

A film Paolo Genovese Teljesen idegenek című, 2016 decemberében bemutatott olasz filmje nyomán született. A magyar feldolgozás forgatókönyvét Divinyi Réka és Goda Krisztina írta, producere Geszti Péter, Zákonyi S. Tamás és Ditz Edit volt.

A BÚÉK elkészítéséhez az alkotók teljesen szabad kezet kaptak, nem voltak megkötések az eredeti produkció részéről. “Eléggé átdolgoztuk az eredeti filmet, megváltoztattuk a karakterek egymáshoz való viszonyait is, a párbeszédeket is teljesen átírtuk, nagyon kevés eredeti mondat maradt meg” – mondta el Goda Krisztina, hozzátéve, hogy azért szilveszterre tette a baráti összejövetelt, mert ettől hitelesebb lett a játék, a szilveszter ugyanis jó alkalom arra, hogy az emberek felhívják egymást, és a jókívánságok mellett elhangzik egy-két bizalmas mondat is.

Szecsanov Martin kamerája előtt kitárul az ünnepi fényben fürdő város, de a belső jelenetek dinamikája a szűk helyszíneket is izgalmassá teszi. “Több humort vittünk a történetbe, de úgy, hogy az ne csak viccelődés legyen, hanem helyzeteket is teremtsünk. Próbáltuk megmozgatni a színészeket, több helyszínt bejárni a lakásban, hiszen nagyon el tud fáradni a történet, ha csak hét embert látunk egy asztal körül, akik beszélgetnek” – idézte fel.

A forgatókönyv írásakor már kirajzolódtak előtte a karakterek, de a szereplők kiválasztása a producerekkel egyeztetve történt. Kiváló színészek fordultak meg a castingon, “mindenkinek volt egy érvényes megoldása, csak azt kellett kiválasztani, hogy kik azok, akikkel a legjobban létrejön, amit mi megálmodtunk” – fűzte hozzá.

A film egyik kulcsfigurája Döme, akit Elek Ferenc alakít. “Ahogy bejött a castingra, azonnal úgy éreztem, hogy nincs miről beszélni, ez az ő karaktere” – idézte fel a rendező.

“Az előkészítéstől a bemutatóig minden egy év alatt zajlott le, hatalmas munka volt. Eddig csak a tévében, a Csak színház és más semmi című sorozat kreatív producereként tapasztaltam hasonló tempót, alapvetően mozifilmet még nem csináltam ilyen rövid idő alatt” – mesélte.

