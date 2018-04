Csütörtökön ismét a méltóságért futnak Debrecenben

A Méltóság Mezeje társadalmi szemléletformáló program 2007-ben indult azzal a céllal, hogy segítse az elmúlás, a veszteség és a halál feldolgozását az óvodás, általános és középiskolás korosztály körében, és egyúttal gondoskodó felnőtteket neveljen.

– Bár a program – melyhez 18 iskola csatlakozott a megyéből – 2017-ben lezárult, a hozadéka ma is érzékelhető: a részt vevő diákok idén is önkéntesen szedték az épp most virágzó nárciszokat, és adták át a remény szimbólumát a debreceni Hospice-Palliatív Terápiás Osztályon fekvő betegeknek. De ez a kezdeményezés hívta éltre a több tízezreket megmozgató nárcisz futást is, melyet idén már a Debreceni Hospice Ház Alapítvány szervez, április 19-én Méltóság Futófesztivál néven – hangsúlyozta Porkoláb Gyöngyi, a Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A csütörtöki nyilvános program résztvevői 14.30 órától a Nagyerdei Stadion körül futnak egy kört a program szimbólumát kifejező sárga pólóban. Gyülekezés a Nagyerdei Stadion Északi kapujánál van 14 órától, a táv pedig mintegy 1800 méter.

A nap intézményi programja 10 és 10.20 óra között zajlik „Sok kicsi sokra megy! Mozduljunk meg egy időben minél többen” címmel. Ekkor közös mozgásra hívják Debrecen és Hajdú-Bihar oktatási és kulturális intézményeit, minden olyan, a programhoz csatlakozó céget, vállalatot, intézményt, melyeknek fontos az emberi méltóság. A megadott időtartamban futniuk kell, vagy bármilyen sporttal kapcsolatos mozgást kell végezniük a nárcisz sárga színében. A délelőtti program célja, hogy minél többen mozogjanak egyszerre az emberi méltósági iránti tisztelet jegyében.

