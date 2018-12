Csupán pár „vödörnyi szeretet” is segíthet

Valaki egyszer régen két hallal és öt kenyérrel ezreket lakatott jól – emlékeztetett Kiss Ábel Lukács, a Dorkász Szolgálat ügyvezetője, a Debreceni Karitatív Testület elnöke a szervezet karácsonyi adománygyűjtési akciójáról szóló sajtótájékoztatón, kedden.

Széles Diána alpolgármester elmondta: ez a karácsonyi akció a legnagyobb összefogás, ami a városban valaha megvalósult. – A karitatív testület célja, hogy ne csak a karácsonyi időszakban, hanem az egyszerű hétköznapokon is támogatni tudják a segítségre szorulókat – magyarázta. Úgy vélte, Debrecen különleges város, itt él a szeretet, és működik az összefogás, a város megértette, miről szól a testület munkája.

Fotó: Matey István

A Dorkász ezer élelmiszercsomagot, azaz kék vödör tartalmát ajánlotta fel saját gyűjtéséből a Debreceni Karitatív Testület karácsonyi akciójához. Kiss Ábel Lukács arról számolt be, hogy az edényeket tartós élelmiszerrel tölthetik meg a rászorulókon segíteni akarók. Elsősorban tésztát, rizst, olajat, konzerveket várnak, és örülnek a csokinak, süteménynek is. Az adományokat a Sportuszodában és a Jégcsarnokban veszik át a segélyszervezet munkatársai. Az immár negyedik ilyen „szeretet-akcióhoz” a város sportolói is csatlakoznak.

PtkI

