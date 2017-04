Csörgő aknafedél és rossz vízelvezetők zavarják a Szoboszlói út lakóit

Az egyik a 19. szám előtti kapubejárójánál – ahol már lefektették a végleges kopóréteget – található. Itt a vízelvezető rács magasabbra került, mint a körülötte lévő aszfalt, vagyis nem oda folyik a víz.

Aknafedő az út közepén

Az ezzel szemben lévő 12. számnál a sáv (majdnem) közepén egy nagyobb, szögletes aknafedő található. Mivel körülötte felmarták az aszfaltot, az most 5-10 centiméterrel kiemelkedik a burkolatból. Mivel az út viszonylag keskeny, a rengeteg arra járó kamion ezt nem tudja kikerülni, megközölni. A ráhajtás következtében a szerelvények hangosan csörögnek, csattognak, a hangok zavarják a lakókat. Olvasónk azt kérdezte, a felújítás során lehetne-e ezt az aknát az út szélére áthelyezni.

Ám azt is problémának látják, hogy a Szoboszlói út 13. szám kapubejárójánál valószínűleg eldugulhatott a vízelvezető vasrács, ezért esőben több négyzetméteres tócsa alakul ki. A gyalogosok így kénytelenek bokáig a vízben gázolni, és ha egy olyan autóvezető érkezik, aki nem figyel rájuk, még be is teríti őket sárral.



Fotó: Matey István

Kósa Veronika, a Magyar Közút megbízott kommunikációs osztályvezetője kérdésünkre azt közölte, hogy a munkaterület átadására március 21-én került sor. A kivitelezőnek 30 nap áll rendelkezésére a befejezésre, valamint 15 nap a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására. A beruházás értéke várhatóan meghaladja a 90 millió forintot. A felújítás részét képezi a kopóréteg cseréje, a burkolati jelek felfestése és az érintett szerelvények szintbe emelése is.

A Szoboszlói út 12. számnál, az út közepén található aknafedővel kapcsolatban azt írta, hogy az nem a Magyar Közút kezelésében van, ezért a kivitelezőnek mindössze a szerelvény fedlapjának a szintbe emelése volt a feladata.

A nem lesüllyesztett, illetve eldugult víznyelőkkel kapcsolatban pedig azt a választ kaptuk, hogy a munkálatok jelenleg még folynak, azt a közút műszaki ellenőre folyamatosan felügyeli. Az időközben felmerült hibákat a kivitelező javítja.

HBN–OCs

