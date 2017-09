Csökmő két fúvószenekarral dicsekedhet

Több mint húsz éve aktívan folyik művészeti oktatás a csökmői általános iskolában. Két fúvószenekarral is dicsekedhet a falu közössége, az elmúlt évben az Ifjúsági Fúvószenekar fennállásának huszadik, az utánpótlás együttes, Tücsök zenekar néven tizedik évfordulóját ünnepelte. Ezt egy különleges koncerttel pecsételték meg, ahol Gryllus Vilmos volt a sztárvendég. Az elmúlt évtizedekben mindkét zenekarral rendszeresen lépnek fel különböző hazai és külföldi rendezvényeken, fesztiválokon, megmérettetéseken egyaránt. Számos díj tulajdonosai, de kiemelik a luxemburgi nemzetközi versenyen elért első helyezést a zenekar alapító karnagya, Döge Csaba vezénylésével.

Együttműködve

A zenekar és a művészeti iskola szorosan összekapcsolódik, hisz az iskola növendékeiből kerülnek majd ki a zenekari tagok – tudtuk meg Gál Istvántól, aki a Hidas Frigyes tanintézmény vezetője és a két zenekar karnagya. Az iskolában kiváló, fiatal tanári csapat dolgozik; néhányan, otthagyva a nagyvárosi pörgést, a településre is költöztek, és rendkívül jól érzik magukat. – Mindannyian a zenekarok hosszú távú működéséért dolgozunk, és hogy sikerüljön egyre több gyerkőcöt a zenélés örömével megszerettetni. Három településen is jelen vagyunk, Csökmő központtal, de viszonylag kicsi művészeti iskolaként, hiszen az idei tanévet 100 növendékkel kezdjük el. A Tücsök zenekar utánpótlásként funkcionál, de több önálló koncertet is szoktunk adni – mesélte a karnagy. – Az elmúlt húsz évben rengeteg helyre eljutott a hírünk, nagyon sok helyen kialakultak kapcsolataink, legtöbb esetben már felkeresnek minket a fellépésekkel kapcsolatban. Ezeket a megszületett kapcsolatokat szeretnénk megtartani, és igyekszünk ápolni. Az elmúlt nyár nagyon sűrű volt, hiszen rendszeresen dolgoztunk együtt mazsorettesekkel is – tette hozzá Gál István.

– Keressük a lehetőségeket arra, hogy testvér-települési kapcsolatot is tudjunk kialakítani. A lengyelek nagyon nyitottak az ilyen ismerkedésekre, nyilván olyan településekben gondolkodnánk, ahol szintén vannak zenekarok. Viszont ezt még körbe kell járni, de komolyan gondolkodunk ezen – mesélt a tervekről a karnagy.

Szerveznek versenyeket

Háromévente Csökmőn szervezik meg a megyei mélyrézfúvós versenyt, ebben a tanévben pedig első alkalommal szeretnének egy megyei fafúvós versenynek is otthont adni, leginkább klarinét és fagott hangszereket előnyben részesítve.

