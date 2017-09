Csökkent a munkanélküliek száma Hajdú-Biharban

Az egy évvel korábbi állapothoz képest 1003 fővel, 2017. júniushoz viszonyítva 3,7 százalékkal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma ez év júliusában – derül ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának jelentéséből.

A dokumentum részletesen elemzi nemcsak az álláskeresők arányának változását, hanem összetételét is a regisztráltak neme, iskolai végzettsége és életkora szerint is. Továbbá arról is tájékoztatnak, hogyan alakult a szabad munkahelyek száma.

Szakmával sem?!

Március óta többségében nők regisztráltak álláskeresőként, a férfiak aránya jóval kisebb, viszont mindkét nem esetében jellemző volt a csökkenés. Az iskolai végzettséget figyelembe véve az derül ki, hogy a regisztrált álláskeresők közel fele, 43 százaléka mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 52 százalék középfokúval, míg a diplomások 5,4 százalékot tesz ki. Érdekes tény, hogy a középfokú végzettséggel rendelkezők több mint fele szakiskolában vagy szakmunkásképzőben végzett, több mint negyede pedig szakközépiskolában és technikumban, és csak 22 százaléka gimnáziumban.

A nyilvántartott közel 24 ezer álláskereső több mint fele jogosult volt pénzbeli ellátásra, amely lehetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás, járadék típusú ellátás, segély, illetve rendszeres szociális segély. A fennmaradóak azonban semmilyen támogatást nem kaptak júliusban. A lehetséges munkavállalók összességéhez képest országosan 4, a megyében 6,3 százalék volt a munkanélküliek aránya.

Nagy volt az áramlás

A nyilvántartásban összesen 3 ezer 937 pályakezdő szerepelt, közel száz fővel kevesebb, mint az azt megelőző hónapban. A legtöbb pályakezdő fiatalt (816) a Debreceni Járási Hivatal területén tartották nyilván, de jelentős számban voltak pályakezdők a Nyíradonyi, a Derecskei és a Berettyó­új­falui Járási Hivatal illetékességi körében is. Jelentős mértékben csökkent a tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma: az elmúlt évhez képest a változás 8,9 százalék. A tartós álláskeresők között 2015 januárjától kezdődően folyamatosan magasabb a nők aránya. Ez alól megyénkben kivételt képez a berettyóújfalui és a derecskei járás, a többiben azonban a férfiak száma az alacsonyabb. A munkakeresők több mint egynegyedét júliusban a 25 év alattiak és az 55 éven felüliek tették ki.

Júliusban összesen 3350 főt regisztráltak álláskeresőként, nagy részük már szerepelt a nyilvántartásban. Az új belépők több mint háromnegyede 25 év alatti, ezen felül az újonnan nyilvántartásba vett emberek száma meghaladta a júniusi adatot. Kiemelték: a júliust nagyon intenzív „áramlás” jellemezte, ugyanis összesen közel 8 ezren fordultak meg a rendszerben, ezek kisebb része belépőként, nagyobb része pedig kilépőként szerepelt.

A munkáltatók júliusban összesen közel 4 ezer üres álláshelyet jelentettek be, amellyel így több mint 9,5 ezer üres állás volt Hajdú-Biharban. Ebből több mint 2 ezer a közigazgatás és a kötelező társadalombiztosítás területén állt szabadon. De nagy a munkaerőhiány a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, vendéglátásban, vízellátásban és hulladékgazdálkodásban. Üres munkahely tekintetében a debreceni járás állt az élen, ugyanis 3 ezernél több állás nincs betöltve, míg a legkevesebb szabad hely a hajdúhadházi járásban volt, összesen 124 helyet kínáltak fel.

HBN–BR

