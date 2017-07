Csok – Tovább nőtt az igénylések száma, van ahol már több kérelmet adnak be új lakásra

A használt lakásokra beadott igénylések továbbra is legalább 60 százalékos arányt képviselnek a bankok többségénél, de a legtöbb kérelmet befogadó OTP-nél idén a támogatás 46 százalékát építésre, 27 százalékát új lakás vásárlásra igényelték, és csak 26 százalék szólt használt lakás vásárlására. A Takarék Csoportnál is több mint kétszer több kérelmet fogadtak be új lakásra, mint használtra idén az első öt hónapban.

Az OTP Bank országosan mintegy 40 000-50 000 csok-kérelemre számít az idén, ami egy őszi jogszabályváltozás nyomán tovább növekedhet. (Lázár János június közepén beszélt arról, hogy elkerülhetetlennek tartja a csok rendszerének felülvizsgálatát, mert sok esetben bürokratikusnak, nehézkesnek tartják az igénylést, másrészt a bankok nem feltétlenül a csokot ajánlják az igénylőknek, hanem inkább saját terméküket.)

A bank januártól májusig összesen 12,17 milliárd forint támogatást folyósított, és 4285 csok-igénylést fogadott be, ami 13 százalékkal haladja meg a tavaly év hasonló időszakának adatait. Idén az átlagos igényelt támogatás 3,5 millió forint, az ehhez kapcsolódó átlagos hitelösszeg pedig 5,7 millió forint. Ez 2016-hoz képest 10 százalékos, illetve 25 százalékos növekedés – írták.

Az UniCredit Banknál is megfordult a trend, új lakáscélra összességében nagyobb összegű támogatást folyósítottak, mint használt lakásokra, bár a kérelmeknél várhatóan az idén is a használt lakáshoz kapcsolódóak lesznek többségben a banknál. Csaknem 750 kérelmet regisztráltak az idén a pénzintézet tájékoztatása szerint, ami 45 százalékkal több a tavalyi év azonos időszakában benyújtott kérelmeknél, míg a folyósított támogatás összege mintegy 1,3 milliárd forint, ami időarányosan a tavalyi csaknem duplája.

A Takarék Csoport az idei év első öt hónapjában 2260 kérelmet fogadott be és a tavalyi azonos időszaki csaknem háromszorosára, 6,9 milliárd forintra nőtt a szerződéskötések összege. Az átlagos szerződött hitelösszeg 3,42 millió forint, ami 154 százalékos növekedés a tavalyihoz képest. A Takarék Csoportban idén legalább 8-10 ezer befogadott, illetve szerződött igénylésre és 20 milliárd forint folyósításra számít az otthonteremtési támogatásnál.

Az Erste Bankhoz az első négy hónapban több száz csok-kérelem érkezett, 2016 azonos időszakához képest az igénylések száma több mint 40 százalékkal emelkedett. A bank várakozásai szerint 2017-ben folytatódik a pozitív, emelkedő trend, amit elősegítenek a kormány piacot élénkítő intézkedései, és az építési engedélyek kiadásának felfutása is.

Az MKB Bank idén június 23-ig 630 igénylést fogadott be, ami csaknem kétszerese a tavaly azonos időszakinak. Jelentősen nőtt a folyósított támogatás összege is, 1,4 milliárd forintot tett ki az idén a tavaly első félévi 450 millió forint után. Idén 7,5 milliárd forint támogatást és hitelt igényeltek összesen, használt lakásra 60 százalékát, új lakásra 12 százalékát, míg építésre 28 százalékát. Az átlagos folyósított hitelösszeg 4,2 millió forint a banknál.

A CIB Banknál az új lakás építés, vásárlás céljából csokot igénylőknél idén 42 százalék az 1-2 gyerekesek aránya a tavalyi 56 százalék után, és 58 százalék a 3 vagy több gyerekeseké, míg tavaly még 44 százalék volt. Idén az új lakás vásárláshoz, építéshez kapcsolódó 3 gyerekes csok-igénylők 41 százaléka kérte a 10 millió forintos támogatást. A banknál átlagosan 9,3 millió forint államilag támogatott hitelt vesznek fel az új lakás vásárláshoz, építéshez az ügyfelek, míg eddig átlagosan 3,12 millió forint csokot vettek igénybe új és használt lakásra együttesen, kamattámogatott hitel nélkül.

A K&H Bankhoz idén áprilisig több mint 4500 kérelem érkezett tavaly január óta, értékük meghaladta a 12 milliárd forintot. A támogatást igénylők átlagéletkora közel 37 év, az igényelt támogatások átlagos összege pedig 2,7 millió forint volt – számolt be a bank. A csok támogatások többségét, 70 százalékát vidéken veszik fel. Az igényelt támogatások mellé több mint 3300 esetben lakáshitelt is igényeltek az ügyfelek, mintegy 25,5 milliárd forint összegben – tájékoztattak.

A Budapest Bank idén eddig 145 csok kérelmet fogadott be, amely a tavalyi év azonos időszakához képest 20 százalékos növekedés és a tavalyihoz képest majdnem négyszer több, 432 millió forint támogatást folyósított a bank ugyanebben az időszakban.

Az átlagos igényelt hitelösszeg kis mértékben nőtt a banknál az idén, 10,4 millió forintra, az átlagos folyósított hitelösszeg pedig 10 millió forint volt. Az idén eddig 314 millió forintnyi kérelmet és 512 millió forint összegű támogatott hitelkérelmet fogadott be a bank, amelyekben nőtt az új lakás vásárlásra és új lakás építésére benyújtott kérelmek száma.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón elmondta: eddig csaknem ötvenezer családot támogattak a csok segítségével, 126 milliárd forinttal a program két évvel ezelőtti indulása óta.

